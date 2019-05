O “Bom Divórcio” é tema de evento gratuito em Porto Alegre, nesta quarta-feira (29)

A advogada Paula Britto autora do Manual da Separação – Guia prático, funcional e acolhedor, promove na próxima quarta-feira, dia 29 de maio, um bate-papo sobre “Os 20 Passos para o Bom Divórcio”. O evento é gratuito e vai contar com a presença do terapeuta familiar e psicólogo clínico, Fernando Nocchi e da criadora da News Families e autora do livro “A Construção da Felicidade no Depois”. O objetivo é transmitir as experiências na atuação como advogada de famílias, além da vivência pessoal no processo de divórcio, tratando de temas como guarda compartilhada, alienação parental, raiva e a culpa, a postura perante as redes sociais, sugere maneiras de trabalhar o desapego, esgotar possibilidades dentro de uma relação e reconstrução de novas famílias após um divórcio.

Com base em experiências pessoais e profissionais, a autora elenca na obra, passo a passo, como funciona uma separação bem elaborada, com maior proteção aos filhos, trazendo a ideia de que existe, sim, a possibilidade de separar com afeto, mesmo que ele tenha se perdido no tempo. A principal intenção do evento, que acontece no Auditório do Trend 24 Offices, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (29), é, através de um bate-papo, normalizar dúvidas e dores recorrentes no processo de separação, com uma linguagem acessível, distante dos termos técnicos que envolvem o Direito de Família.

“O movimento de humanização familiar já começou. A composição de novas famílias e o afeto com princípio norteador deste direito já mostram que este é o caminho. Mas, ainda temos um percurso pela frente que faça com que a sociedade absorva estes valores como prioridade, busque formas mais compositivas de resolução de conflitos e para que os profissionais que atuam na área possam recorrer também a esta postura conciliadora. Porque, infelizmente, muitos ainda se sustentam em um direito ultrapassado baseado no litígio”, coloca a autora.

SERVIÇO:

O que? “Os 20 Passos para o Bom Divórcio” – bate-papo

Quando? 29 de maio

Onde? Auditório do Trend 24 Offices, Avenida 24 de outubro (1440) – Porto Alegre-RS

Que horas? 19h às 20h30min.

Informações pelo e-mail: manualdaseparacao@gmail.com

