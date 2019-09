O Brasil aumenta sua participação em ranking de melhores universidades do mundo, mas ainda não tem nenhuma entre as 250 primeiras

O Brasil aumentou sua participação no ranking internacional de melhores universidades do mundo realizado anualmente pela consultoria THE (Times Higher Education), mas ainda assim não tem nenhuma instituição entre as 250 primeiras. O país é o sétimo com maior número de universidades na lista geral de 1396 unidades de ensino superior, uma evolução em relação ao ano passado quando ocupava o nono lugar. As informações são do jornal O Globo.

Apesar disso, a maior parte das universidades que compõem o ranking estão no final da lista e caíram posições ou ficaram estagnadas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela THE e incluem informações de 92 países e regiões.

A melhor instituição de ensino superior do mundo, segundo a THE, é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, em seguida aparece o Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, e a Universidade de Cambridge, também na Inglaterra.

No total, o Brasil tem 46 instituições no ranking deste ano, 11 a mais que no ano passado. A USP é a primeira universidade brasileira a aparecer na lista, ocupando posição entre 251 e 300. A segunda brasileira é a Unicamp, que ocupa um lugar entre as 501 e 600 melhores, caindo posições, já que no ano passado a universidades estava entre as 401 e 500 primeiras. A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) é a terceira brasileira em melhor colocação, ficando entre 601ª e a 800ª colocação.

Em crise orçamentária, as universidades federais correspondem a seis das 11 novas instituições que entraram no ranking das melhores: Universidade Federal do Alagoas, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

Maior federal do País, UFRJ cai no ranking

Pelo menos cinco universidades brasileiras caíram posições no ranking: a Unicamp, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a UFABC (Universidade Federal do ABC), a UFBA (Universidade Federal da Bahia) e a UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos).

A UFRJ, maior universidade federal do País, que antes integrava o grupo de instituições entre as 601ª e 800ª agora ocupa uma posição entre 801 e 1000. Desde 2015, a UFRJ tem passado por sucessivas crises orçamentárias. Recentemente, com o contingenciamento do governo federal, a instituição, que já foi considerada a melhor do país em rankings nacionais, anunciou um racionamento para evitar a paralisação de atividades.

Mesmo com as crises sucessivas no ensino superior, o Brasil é o país da América Latina com maior número de universidades no ranking. Nas dez primeiras colocações do ranking geral estão, majoritariamente, as universidades americanas, com apenas três instituições do Reino Unido. No total, os Estados Unidos têm o maior número de universidades classificadas, com 172.

Deixe seu comentário: