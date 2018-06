O Brasil chegou à última rodada da fase de grupos no Mundial na situação mais complicada em 40 anos

Mesmo com a vitória sobre a Costa Rica na manhã desta sexta-feira (22), o Brasil entrará na última rodada da fase de grupos ainda sem a classificação confirmada. Isso aconteceu também em 2014, mas com situação um pouco mais favorável à Seleção Brasileira, que enfrentaria um time já desclassificado. Antes disso, apenas em 1978.

Na Rússia, a seleção chegou a quatro pontos e lidera o grupo E. Suíça tem o mesmo número de pontos, mas está atrás no saldo e gols. Sérvia vem logo atrás com três. Costa Rica não pontuou e já está eliminada.

Assim, o Brasil precisa de um empate contra a Sérvia na última rodada, na próxima quarta-feira (27), para garantir a classificação às oitavas de final do Mundial.

Em 2014, o Brasil teve um de seus piores começos de Mundial. Assim como nesta edição da competição, a equipe chegou à última rodada da fase de grupos com uma vitória e um empate.

Na realizada no Brasil, a seleção nacional terminou a segunda rodada da fase inicial liderando o Grupo A, com quatro pontos. México vinha em segundo, com a mesma pontuação, mas atrás no saldo. Croácia, com três, e Camarões, zerado, fechavam o grupo.

A situação era parecida com a atual, mas a Seleção Brasileira enfrentaria uma seleção já desclassificada na última rodada.

Para se garantir, o País precisava só de um empate e com uma derrota ainda teria chances de classificação.

México e Croácia se enfrentariam na última rodada e, em caso de derrota brasileira, um empate nessa partida tiraria a equipe dona da casa da zona de classificação.

Se os mexicanos vencessem, o Brasil estaria classificado para a segunda fase mesmo que derrotado. Numa vitória croata, decidiria a classificação com o México no saldo de gols se também perdesse a partida.

Agora, se o Brasil perder, a Sérvia estará classificada e a vaga será disputada com a Suíça, que enfrenta a eliminada Costa Rica.

1978

Em 1978, após duas rodadas, a seleção tinha dois pontos (dois empates) e era a segunda colocada no grupo 3. A Áustria, última adversária do Brasil, liderava com quatro pontos. Espanha e Suécia vinham logo atrás com um ponto.

Naquela época (e assim foi até 1990), uma vitória na fase de grupos rendia dois pontos, e não três, como é hoje. Então, se o Brasil perdesse para a Áustria, poderia ser ultrapassado pelo vencedor do duelo entre Espanha e Suécia, e ficaria fora da zona de classificação.

No final, a seleção venceu a partida e se classificou em primeiro, com os austríacos em segundo. O Brasil terminou o Mundial de 1978 na terceira colocação. A Argentina, dona da casa, foi campeã.

