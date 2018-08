Com o resultado, o Brasil de Pelotas chegou à décima quinta colocação, com 21 pontos. O Goiás, por sua vez, caiu para a nona colocação, com 27 pontos. Na próxima rodada, o Xavante vai à Sorocaba encarar o São Bento.

CSA vence Juventude

O CSA continua na sua perseguição ao líder Fortaleza. Na noite desta sexta-feira, o time alagoano sofreu, mas contou com um gol de Hugo Cabral no fim do segundo tempo para vencer o Juventude por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Invicto há dez jogos – três vitórias e sete empates -, o CSA chegou aos mesmos 34 pontos do Fortaleza, mas segue na vice-liderança por causa do número de vitórias (dez contra 9). O time cearense joga neste sábado, contra o Coritiba, em casa. Já o Juventude perdeu a segunda seguida e estacionou nos 24 pontos, em 13.º lugar.