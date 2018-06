O Brasil é a quarta seleção de futebol que mais viajará na fase de grupos do Mundial

A Seleção Brasileira será a quarta que mais viajará na primeira fase do Mundial. Segundo a entidade máxima do futebol, o time percorrerá 7.426 quilômetros para jogar as três partidas da primeira fase, em trajeto que só não supera os de Egito (9.131 km), Nigéria (8.978 km) e Arábia Saudita (7.437 km).

O Brasil estará concentrado na cidade de Sochi, no Sudoeste da Rússia. Pelo Grupo E, o primeiro jogo, contra a Suíça, será em Rostov, que fica a 400 quilômetros da sede brasileira. O segundo, contra a Costa Rica, será em São Petersburgo, que fica a cerca de 1.925 quilômetros a Noroeste de Sochi. A última partida da fase de grupos, contra a Sérvia, será na capital Moscou, que fica a cerca de 1.360 quilômetros de distância.

Em contrapartida, a Colômbia será a que menos viajará na primeira fase, percorrendo apenas 1.202 quilômetros para cumprir com seus compromissos.

O Mundial terá início no dia 14 de junho (próxima quinta-feira), sendo inaugurado com o confronto entre a seleção anfitriã e a Arábia Saudita, em Moscou, a partir das 12 horas (de Brasília-DF), pelo Grupo A do torneio. O Brasil estreia no domingo, dia 17, contra a Suíça, em Rostov, com apito inicial previsto para as 15 horas (de Brasília).

