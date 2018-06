O Brasil e a Suécia foram as únicas seleções de futebol a caírem em finais de Mundial em casa

Nas 20 edições anteriores do Mundial, em menos da metade o país-sede chegou à final: oito oportunidades. Seis foram campeões e apenas dois perderam a decisão. Brasil, em 1950, e Suécia, em 1958, tiveram o dissabor de alcançar o jogo final e cair diante de seus torcedores.

Em 1950, o clima era de festa, com o Maracanã, no Rio de Janeiro, recebendo mais de 200 mil pessoas, segundo os registros dos jornais da época. O estádio, construído justamente para a competição, acabou sendo palco de uma das maiores tragédias do esporte nacional. A seleção precisava apenas empatar para ser campeã mundial pela primeira vez, mas perdeu do Uruguai por 2 a 1, de virada, na última rodada do quadrangular final e acabou sendo vice. O gol de Ghiggia erigiu a sombra do Maracanazo.

Oito anos depois, o escrete canarinho enfim chegaria ao topo do mundo, fazendo os suecos experimentarem o amargo sabor de perder a decisão em casa. Os 5 a 2 para a seleção, que tinha Pelé, Garrincha, Didi e outros, deram fim ao que Nelson Rodrigues chamou de “complexo de vira-latas”. A Suécia nunca mais chegaria a uma final, ficando o mais perto em 1994, quando perdeu justamente para o Brasil na semifinal – 1 a 0, gol de Romário -, na trajetória do tetracampeonato. O duelo, aliás, é o que mais aconteceu na história dos Mundiais ao lado de Alemanha x Argentina.

