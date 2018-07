O Brasil e o craque Neymar são os campeões nas redes sociais durante o Mundial

A Seleção Brasileira e o craque Neymar estão em alta nas redes sociais durante o Mundial. A equipe do técnico Tite lidera os comentários mundiais no Twitter e no Facebook, enquanto o atacante lidera no primeiro e está na segunda posição no segundo, atrás apenas do argentino Lionel Messi. Essa enorme visibilidade reforça a importância da equipe e do jogador no torneio que está sendo disputado na Rússia.

Cada vez mais os torcedores usam as redes sociais, inclusive durante as partidas, para comentar, criticar e discutir temas enquanto tudo acontece. O Twitter costuma ser uma ferramenta mais ágil e que traz detalhes de tudo que ocorre na Copa em tempo real. Até por tudo que vem fazendo na competição, Neymar é o atleta que mais tem interações nesta rede social.

“O futebol é um tema de grande interesse para os usuários do Twitter, que já acessam a plataforma naturalmente, em busca de assuntos de seu interesse. Podemos dizer que somos uma grande de arquibancada virtual, em que as pessoas interagem entre si, consumindo, compartilhando e criando conteúdo em torno do evento. A Copa evidencia ainda mais essa paixão”, diz Pitter Rodriguez, diretor de parcerias de esportes do Twitter para a América Latina.

Ele lembra que o Mundial representa um momento especial também para as marcas, que aproveitam o período para ter mais evidência. “Elas podem se valer das milhares de conversas sobre a Copa para interagir e criar conexões genuínas com seus consumidores em tempo real pelo Twitter”, explica.

A centralidade de Neymar nas redes sociais se deve ao fato de que, além de bom jogador e altamente técnico, com frequência ele gera discussões de amor e ódio por causa de seu estilo ousado. Contra o México, por exemplo, sofreu um pisão no tornozelo fora do lance e se contorceu de dor. Isso tudo provocou elogios e críticas de diversas personalidades do mundo da bola. Não demorou para ter gente chamando o atleta de cai-cai e outros saindo em defesa. Outro ponto é que o jogador dá poucas entrevistas, mas se manifesta com frequência nas redes. Isso gera interação.

Já a Seleção Brasileira está no topo da lista como mais comentada, mas ainda deixa a desejar quando o assunto é interação. Nesse quesito, por exemplo, perde por larga margem para o México, seleção que o próprio Brasil eliminou nas oitavas de final. Ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) poderia explorar muito mais esse momento que ocorre a cada quatro anos para ampliar sua base e disputar atenção de uma audiência qualificada.

“Este é o momento perfeito para se apropriar do tema e embarcar em conversas sobre a Copa. Quando analisamos o estudo realizado pela Socialbakers em torno do engajamento dos times e jogadores nas redes sociais até o dia 4 de julho, os times brasileiros estão em sétimo lugar quando comparados a 32 países. Quando analisamos jogadores, Neymar é o primeiro dentre os 20 com maior engajamento, mas é o único brasileiro. Sendo o torcedor apaixonado por futebol e redes sociais, certamente há uma grande oportunidade para se explorar”, comenta Alexandra Avelar, country manager da Socialbakers.

