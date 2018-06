O Brasil é o favorito a vencer o Mundial nas principais casas de apostas

Após vencer os dois amistosos que antecedem a estréia no Mundial, a Seleção Brasileira é apontada como favorita a conquistar o título nas principais casas de apostas do mundo. Muitos torcedores e fãs de esportes aproveitam a época para investir em algum país e como na última edição, a Amarelinha começará a competição liderando o ranking.

De acordo com sites internacionais como 1xbet.com (Rússia), bet365.com (Britânico), betsson.com (Suécia) e oddsshark.com (Portugal), o Brasil é o principal candidato ao título, seguido por Alemanha, Espanha e França. Atualmente, o valor pago nas casas de apostas é R$ 5,00 para cada R$ 1 apostado no Brasil, o que significa 450% de lucro. A Alemanha também está muito bem cotada e paga R$ 5,50, a Espanha paga R$ 7,00 e a França R$ 7,50. Apenas um site aponta os alemães como favorito, que é o Bodog , do Caríbe.

Antes dos jogos contra Croácia e Áustria, a Seleção Verde e Amarela estava empatada com a Alemanha nas grandes casas de apostas europeias, ambas com o valor de cinco euros para cada euro apostado.

Mas nem sempre quem é considerado favorito entre apostadores leva o título. No Mundial de 2014, o Brasil também era o líder do ranking, seguido por Argentina, Alemanha e Espanha. Os três primeiros colocados terminaram aquela edição entre os quatro semifinalistas, e a Holanda, que também chegou a semifinal, era a sétima mais cotada.

O Mundial começa no próximo dia 14, com a partida de abertura entre Rússia e Arábia Saudita, às 12 horas, no Estádio Lujniki. Mas a Seleção Brasileira estréia apenas no próximo domingo, contra a Suíça, às 15 horas, na Arena Rostov. Confira os 10 mais cotados ao título segundo os sites citados acima: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Espanha; 4º França; 5º Argentina; 6º Bélgica; 7º Inglaterra; 8º Portugal; 9º Uruguai; 10º Croácia.

Valor de mercado

Somando o valor de mercado de cada um dos 23 convocados pelas 32 seleções do Mundial, o Brasil tem a terceira camisa mais “valiosa”. O estudo foi feito pela CIES Football Observatory, que estima os convocados de Tite com 1,25 bilhão de euros (R$ 5,45 bilhões), atrás apenas da Inglaterra (1,38 bilhão de euros) e da França (€ 1,4 bilhão).

Curiosamente, estas três seleções têm os jogadores mais caros da competição: Harry Kane (€ 201 milhões), da Inglaterra; Neymar (€ 196 milhões) e Mbappé (€ 187 milhões), da França. O top 10 é completado por Espanha (€ 965 milhões), Argentina (€ 925 milhões), Alemanha (€ 895 milhões), Bélgica (€ 835 milhões), Portugal (€ 656 milhões), Uruguai (€ 529 milhões) e Croácia (€ 416 milhões).

Primeiro adversário já chegou

Com uma tranquilidade de quem nem parece que vai enfrentar o Brasil logo na estreia, os suíços chegaram a Samara, na Rússia. Eles estão confiantes. Nos últimos dois anos, foram 16 jogos: dois empates, só uma derrota e 13 vitórias.

No ranking da organizadora do Mundial, a Suíça está na sexta posição, na frente da França e da Espanha, por exemplo.

Mas não é só por causa da Suíça que a Seleção Brasileira tem que ficar atenta ao que vai acontecer em Samara. No estádio, vão estrear Costa Rica e Sérvia, os outros dois adversários do Brasil na primeira fase da competição.

