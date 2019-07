O Brasil é o país mais caro do mundo para se comprar um iPhone XS

Uma pesquisa feita pelo Deutsche Bank Research ranqueou o preço do iPhone XS de 256 GB em todo o mundo. O Brasil ocupa o topo da lista com o maior preço, cerca de US$ 2.050, ou R$ 7.750 – na prática, hoje é possível encontrar este modelo entre R$ 6.150 e R$ 6.800. A variação do custo do smartphone é causada por conta dos impostos e taxas de cada país.

A diferença entre o preço pago no Brasil e o segundo lugar mais caro, a Turquia, é de US$ 200. Ao todo foram analisados os preços em 40 países. A Nigéria é onde se pode comprar um iPhone XS com menos dinheiro: o aparelho custa em média US$ 1.178 lá, ou cerca de R$ 4.460.

O segundo lugar mais barato é os Estados Unidos, seguido por Japão e Hong Kong, todos com uma média de US$1.300. O estudo mostra também o preço do dispositivo em relação ao iPhone 8, neste caso, a maior diferença pode ser notada na Nigéria.

iPhone 11

A Apple deverá manter a porta Lightning nos sucessores do iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. De acordo com o site especializado 9to5Mac, espera-se que a próxima geração dos celulares da marca não deixem o padrão de lado, apesar dos rumores que sugeriam a adoção da entrada USB-C, tal qual o iPad Pro mais recente. A expectativa é de que os smartphones sejam anunciados em setembro.

Adotado em 2012, com o lançamento do iPhone 5, o padrão Lightning está presente em todos os celulares mais recentes da Apple. Em 2016, com a apresentação do iPhone 7, a porta recebeu uma função extra, por conta da remoção da saída para fones de ouvido.

Recentemente, informações de bastidores davam conta de que a próxima geração iria adotar um novo rumo, ao deixar o padrão de lado. Os rumores, no entanto, foram desmentidos pelo 9to5Mac. Dessa forma, espera-se que não haja alterações nos conectores dos próximos lançamentos da Apple.

Conhecida como iPhone 11 – nome não confirmado pela Apple –, a próxima geração do iPhone tende a repetir a receita de 2018, com três modelos, incluindo um possível sucessor para o iPhone XR. O conjunto fotográfico também deve ganhar um reforço graças ao sistema de câmera tripla.

3D Touch

O iPhone pode perder o 3D Touch de vez em 2019. A Apple estaria trabalhando para abolir a tecnologia em toda a linha de celulares a partir deste ano. A informação é do analista Blayne Curtis, do banco Barclays – cujas observações são levadas a sério por investidores. A expectativa é de que o recurso seja substituído pelo Haptic Touch, alternativa presente no atual iPhone XR.

Os próximos smartphones da Apple também devem estrear o leitor de impressão digital sob a tela, mas somente em 2020. A expectativa é de que os sucessores do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max cheguem em setembro com três edições distintas.

