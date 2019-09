O Brasil é o País que mais ouve o Iron Maiden no mundo

A única atração principal do Rock in Rio 2019 mais ouvida no Brasil que em qualquer outro país do mundo é o Iron Maiden. O grupo de metal lidera no Palco Mundo o índice de “brasilidade” (porcentagem de ouvintes brasileiros na audiência total no YouTube – 13,8%).

A lista comprova a força relativa do heavy metal no Brasil. O dia dedicado ao estilo é o que tem bandas estrangeiras com nível mais alto de ouvintes nacionais – além do Iron, Scorpions (10%) e Helloween (8,4%).

Isso não significa que elas são as bandas mas ouvidas do festival no Brasil, mas que a fatia de brasileiros no total de ouvintes é mais alta. Por outro lado, o Brasil tem fatia pequena entre o público das atrações principais de pop (Pink, com 5,6% e Drake, com 3,7%) e bandas ligadas ao indie rock (Weezer, com 2,5%, e Muse, com 2,9%). O levantamento considerou acessos nos últimos 12 meses.

Os Estados Unidos são o país de maior audiência de todos os headliners do Rock in Rio, exceto o Iron Maiden. A banda de Bruce Dickinson tem a audiência dos EUA em 2º e a do México em 3º entre seus ouvintes pelo mundo.

História

O Iron Maiden é uma banda britânica de heavy metal, formada em 1975 pelo baixista Steve Harris, ex-integrante das bandas “Gypsy’s Kiss” e “Smiler”. O nome “Iron Maiden”, homônimo de um instrumento de tortura medieval que aparece no filme O Homem da Máscara de Ferro, baseado na obra do romancista francês Alexandre Dumas.

Pioneiros do movimento musical que ficou conhecido como NWOBHM (Nova Onda do Heavy Metal Britânico), a banda atingiu êxito substancial no início dos anos 1980, acompanhada de uma crescente base de fãs. Mas foi com o disco The Number of the Beast, de 1982, que o Iron Maiden chegou à fama internacional, produzindo uma sequência de álbuns multi-platina que tornaram-se clássicos do gênero. O seu trabalho influenciou diversas bandas de rock e metal, das mais antigas às modernas, e são considerados um dos grupos mais importantes e influentes do estilo.

Com quatro décadas de existência, dezesseis álbuns de estúdio, seis álbuns ao vivo, quatorze vídeos e diversos compactos, a banda veio a ser uma das mais bem sucedidas da história do heavy metal, tendo vendido cerca de 100 milhões de álbuns mundialmente, coroados com diversos certificados de ouro e platina.

Em 2002, a banda recebeu o prêmio Ivor Novello em reconhecimento do sucesso internacional como uma das melhores parcerias de composição da Inglaterra. Durante a tour americana de 2005, foi adicionada à Calçada da Fama do Rock de Hollywood. Em 2011, ganharam um prêmio Grammy na categoria Melhor Performance de Metal com a canção “El Dorado”. Foi, também, eleita como melhor banda ao vivo de 2009 pelo Brit Awards.

O Iron Maiden já encabeçou diversos grandes eventos, como Rock in Rio, Monsters of Rock em Donington, Ozzfest, Wacken Open Air, Gods of Metal, Download Festival e os Festivais de Reading e Leeds.

Deixe seu comentário: