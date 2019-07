“O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer”, diz Bolsonaro ao falar sobre a Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é uma “virgem que todo tarado de fora quer”. A declaração foi dada no sábado (06) quando o presidente falava sobre o processo de demarcação de terras indígenas e o desmatamento na Amazônia. Segundo Bolsonaro, os países da Europa defendem a preservação da Amazônia com o objetivo de explorá-la no futuro. Para ele, na “cabeça dos europeus”, a região não é dos brasileiros.

A declaração foi dada depois que Bolsonaro foi questionado sobre a fala do papa Francisco, que, mais cedo, disse que a situação da Amazônia exemplifica problemas ambientais e sociais que estão acontecendo em diferentes partes do mundo: “Uma mentalidade cega e destruidora que privilegia o lucro sobre a justiça”.

“A Amazônia é dos brasileiros na cabeça dos europeus? Não. Não. […] O primeiro mundo quer para eles administração dessa área”, afirmou o presidente ao deixar o Palácio da Alvorada em direção a um clube em Brasília para participar de uma festa junina. “O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer”, complementou Bolsonaro.

Durante a entrevista, o presidente estava cercado por apoiadores que têm se reunido aos finais de semana na área externa da residência oficial para demonstrar apoio a ele. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem se dirigido ao local para cumprimentar as pessoas.

Ele voltou a criticar a influência de países estrangeiros no processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas, e de ampliação de áreas de proteção ambiental. Segundo o presidente, nos últimos governos, a suposta influência dificultava o progresso do país.

“Você quer perder a Amazônia? Quando os outros presidentes iam nessas reuniões [fora do país] como eu fui, vinham pra cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas. Você consegue imaginar o tamanho da região Sudeste? Dá pra imaginar? Põe na tua cabeça uma área maior do que isso está reservada para índio. O índio não tem poder de lobby. Quem é que faz as demarcações se eles não têm poder de lobby? Ongs, grana de fora do Brasil. Áreas riquíssimas. O que o outro mundo quer é preservar essa área pra eles explorarem um dia”, afirmou Bolsonaro.

Policiais

Após ser chamado de traidor e em meio a negociações para suavizar regras de aposentadoria de agentes de segurança, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a contratação de mil policiais rodoviários federais.

O decreto com a nomeação dos agentes foi assinado na última quarta-feira (03) por Bolsonaro, Sérgio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia). A ordem para as contratações foi publicada na quinta (4) no Diário Oficial da União. Na terça-feira (02), policiais marcharam em Brasília aos gritos de “acabou o amor, Bolsonaro traidor”, enquanto a reforma da Previdência era discutida na comissão especial.

Segundo o Portal da Transparência, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), vinculada ao Ministério da Justiça, tem 10.201 servidores. As contratações representam quase 10% do total de funcionários. Em maio, outro decreto de Bolsonaro autorizou a contratação de 1.047 candidatos aprovados para a PF (Polícia Federal). O órgão tem 12.913 servidores. Nesse caso, as nomeações representam 8,1%. Ambas as categorias são bases eleitorais de Bolsonaro.

