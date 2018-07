O Brasil enfrenta a Bélgica em busca de uma vaga nas semifinais do Mundial

O Brasil enfrenta a Bélgica, às 15h desta sexta-feira (06), na Arena Kazan, em busca de uma vaga nas semifinais do Mundial. A Seleção Brasileira encontra os europeus mais uma vez em fase de “mata-mata” no torneio. Em 2002, os belgas estiveram no caminho do pentacampeonato nas oitavas de final.

Na partida desta sexta-feira, o brasileiro Marcelo volta à lateral esquerda e Fernandinho entra no meio-campo no lugar de Casemiro, que está suspenso com dois cartões amarelos. O zagueiro Miranda será o capitão do Brasil nessa partida. Neymar é a grande esperança de gols, mas Philippe Coutinho pode ser determinante. O time comandado pelo técnico Tite joga contra a Bélgica com o seu uniforme principal pela quarta vez neste Mundial.

Bélgica

Recém-saída do susto que foi a classificação para as quartas diante de um Japão ofensivo, a equipe de Lukaku, artilheiro da Bélgica com quatro gols, vai tentar furar a sólida defesa brasileira. A atual geração belga é a mais talentosa da história. A seleção, porém, só chegou às semifinais em 1986, no México.

Nas oitavas de final na época, a Bélgica fez um dos jogos épicos da história dos mundiais contra a União Soviética. Após um empate de 2 a 2 no tempo normal, a vitória por 2 a 1 na prorrogação (4 a 3 no total) levou a equipe belga para as quartas de final.

O grupo antigo tinha uma mescla de jovens talentos e veteranos. O de agora tem um grupo onde quase todos estão entre 25 e 30 anos. Segundo os jogadores atuais, uma idade madura ideal para se chegar à final.

Brasil

A Seleção Brasileira é favorita, mas precisa fazer seu melhor jogo para não tomar sustos contra os belgas. O técnico Tite não pode contar com o volante Casemiro, suspenso por ter tomado dois cartões amarelos.

Apoio da torcida

Cerca de 300 torcedores brasileiros fizeram festa no começo da tarde de quinta-feira (05), quando a Seleção Brasileira desembarcou em Kazan, com direito a samba e gritos de guerra. A concentração da torcida em frente ao hotel começou na parte da manhã. Quando o ônibus que trazia a delegação do aeroporto de Kazan chegou, a festa explodiu. Muitos jogadores e membros da comissão técnica filmavam a torcida de dentro do ônibus.

No lado de fora, muitos seguiram registrando a recepção calorosa oferecida pelos torcedores. Neymar foi um dos mais ovacionados pela torcida.

