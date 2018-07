O Brasil enfrenta o México em busca de uma vaga nas quartas de final

A Seleção Brasileira encara o México nesta segunda-feira, às 11h (horário de Brasília), na Arena Samara, em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial na Rússia. Tentando evitar se juntar ao grupo de grandes seleções já eliminadas do torneio, o técnico Tite apostará na sequência de seus titulares para bater o surpreendente México, que na primeira fase venceu a Alemanha logo na estreia, por 1 a 0. As informações são da Gazeta Esportiva.

O Brasil não entrará em campo com mudanças em relação ao time que já vinha sendo utilizado na primeira fase do Mundial. A única mudança é a entrada de Filipe Luís como titular na lateral esquerda, já que Marcelo, após lesão sofrida na região lombar, ainda não tem condições físicas de atuar em alto nível por 90 minutos ou mais, caso o jogo se encaminhe para a prorrogação.

Fagner, que substituiu Danilo nas duas últimas partidas da Seleção Brasileira por conta da lesão que o jogador sofreu no quadril, continuará entre os 11 iniciais. As atuações seguras diante da Costa Rica e Sérvia acabaram convencendo Tite em deixar o jogador do Manchester City, mais acostumado a jogos de alto nível, na reserva. Quem realmente está descartado do confronto é Douglas Costa, ainda se recuperando de um incômodo na região posterior da coxa direita.

Thiago Silva, que será o capitão da Seleção Brasileira pela segunda vez nesta Copa, comentou sobre a equipe do México e deixou o alerta ligado para que o time canarinho não repita as campanhas vexatórias de Alemanha, Argentina e Espanha.

“Acredito que agora você tem que errar o menos possível. Um erro pode custar a eliminação, todo o trabalho que vem sendo feito durante esses quatro anos. Então, toda a concentração é válida para que a gente não perca a concentração com outro tipo de situação. É um jogo difícil, o México, pelo que apresentou na primeira fase, tem méritos para estar aqui, como nós também merecemos. Que a gente possa fazer o nosso melhor e merecer essa classificação”, disse o zagueiro.

O México, confiante apesar da derrota por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos para a Suécia, não quer se limitar a apenas se defender. O técnico Juan Carlos Osorio assegurou que sua equipe irá agredir a Seleção Brasileira e tentará manter a posse de bola apesar da grande qualidade que haverá do outro lado do campo.

“Será uma grande oportunidade para o futebol mexicano enfrentar nas oitavas de final a melhor equipe do mundo. Creio que se jogarmos o que sabemos, será uma grande partida de futebol”, afirmou Juan Carlos Osorio, parecendo não sentir o grande peso do jogo e a possibilidade de o México acabar fora da Copa.

Satisfeito com o desempenho de sua equipe nos primeiros três jogos do Mundial, o técnico Osorio, apesar de ser conhecido por mudar constantemente sua equipe, não deve fazer grandes alterações em relação à formação usada anteriormente. Carlos Vela, Chicharito Hernández e Lozano são as grandes apostas do comandante para vencer Neymar e companhia.

Ficha Técnica

Local: Arena Samara, em Samara (RUS).

Data: 2 de julho de 2017, segunda-feira.

Horário: 11h (de Brasília).

Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA).

Assistentes: Elenito Di Liberatore (ITA) e Mauro Tonolini (ITA).

BRASIL: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luís; Casemiro; Willian, Paulinho, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

MÉXICO: Ochoa; Álvarez, Salcedo, Rafa Márquez e Gallardo; Guardado, Herrera, Layún, Vela e Lozano; Chicharito. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Deixe seu comentário: