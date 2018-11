O Brasil enfrenta o Uruguai em amistoso em Londres

Brasil e Uruguai fazem, nesta sexta-feira (16), o duelo de número 76 entre as duas seleções. A bola rola para esta disputa às 18h de Brasília (20h locais) no Estádio do Arsenal, em Londres, na Inglaterra.

No saldo dos últimos 75 confrontos, o Brasil leva vantagem sobre o Uruguai. Foram 35 vitórias da Seleção contra 20 dos vizinhos sul-americanos. Tiveram ainda outros 20 empates na conta.

Quando o assunto muda para os gols marcados, novamente a Seleção Brasileira está na frente. As redes uruguaias já balançaram 135 vezes, enquanto o Brasil sofreu 97 gols. O saldo está positivo em 38.

Na partida desta sexta-feira, as duas equipes entrarão em campo com seus uniformes tradicionais. O Brasil vestirá camisas amarelas, calções azuis e meias brancas. Já os uruguaios estarão de azul, preto e preto.

Os árbitros do amistoso são ingleses. Craig Pawson comandará a partida com o auxílio de Steve Child e Ian Hussin nas laterais, além de Paul Tierney como quarto árbitro.

Brasil – Técnico Tite

Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís, Walace, Arthur, Renato Augusto, Douglas Costa, Firmino e Neymar.

Uruguai – Técnico Óscar Tabarez

Martín Campaña, Mathías Suárez, Bruno Mendez, Martín Cáceres, Diego Laxalt, Lucas Torreira, Rodrigo Betancur, Matías Vecino, Gastón Pereiro, Luis Suárez e Edinson Cavani.

Arbitragem

Craig Pawson com os auxiliares Steve Child e Ian Hussin nas laterais, além de Paul Tierney como quarto árbitro.

