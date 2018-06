O Brasil enviará agentes da Polícia Federal para trabalhar na Rússia durante o Mundial

O Brasil enviará cinco agentes da Polícia Federal para trabalhar na segurança da Copa do Mundo da Rússia, que tem início em 14 de junho e vai até 15 de julho. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O acordo internacional de cooperação foi assinado na segunda-feira (4) em Brasília (DF) pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o embaixador da Rússia na capital federal, Serguei Akopov.

Os agentes trabalharão com representantes de outros 18 países no centro de cooperação policial internacional, em Moscou.

Eles também viajarão pelas outras dez cidades-sede.

Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, os agentes brasileiros fazem parte das forças de segurança na garantia da lei da ordem para prevenir atos de violência e vandalismo tanto nos estádios como nos arredores e nos trajetos que os torcedores devem fazer.

“Teremos grupos móveis que se deslocarão pelas cidades. O Brasil estará baseado em Sochi e colocaremos policiais brasileiros neste grupo que irá lá, por exemplo”, disse Akopov à agência de notícias russa Tass.

“Estes agentes brasileiros providenciarão assistência legal e também poderão ser acionados para investigações de possíveis incidentes”, completou o embaixador.

O acordo permite também a troca de dados sobre criminosos dos dois países. Isso ajudará a barrar brasileiros que estejam banidos de estádios no país de obterem o Fan ID (identidade do fã), documento obrigatório para ter acesso às arenas da Copa.

A Rússia investiu pesado em segurança para combater o hooliganismo e grupos terroristas.

Vistos

Desde as primeiras horas de segunda-feira, a Rússia mudou a sua política de concessão de vistos de entrada e de controle de fronteira, devido à realização da Copa do Mundo. De 14 de junho a 15 de julho, torcedores que tiverem a “Fan ID” (identidade do fã) poderão entrar no país sem precisar obter o visto e poderão permanecer em território russo até 25 de julho.

A medida deve favorecer cidadãos de países como os Estados Unidos: depois dos próprios russos, os norte-americanos são os que mais compraram ingressos. Visitantes de outros países da Europa também estão entre os principais beneficiados.

Já para os brasileiros, a flexibilização da política de controle não provoca qualquer efeito, uma vez que o acordo bilateral entre Brasília e Moscou, válido desde 2010, permite que um cidadão brasileiro a turismo permaneça em território russo por 90 dias a cada 180 dias. Nesse intervalo de tempo, é possível entrar e sair quantas vezes quiser do país.

Mas se um brasileiro que for ver a Copa estiver viajando com um passaporte europeu, por exemplo, precisará da “Fan ID” para poder entrar no país. Ainda que esse documento não influencie no processo imigratório, a sua apresentação é obrigatória para o acesso aos estádios do Mundial, de forma que não basta portar apenas o ingresso.

O documento precisa ser solicitado por meio do site www.fan-id.ru e depois é retirado na Rússia. A “Fan ID” é uma das estratégias idealizadas pelo Kremlin para impedir que baderneiros e outros torcedores banidos dos estádios tenham acesso às arenas da Copa do Mundo.

