O Brasil está fazendo o dever de casa para se tornar mais atrativo a estrangeiros, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (13) que o Brasil está fazendo seu dever de casa para se tornar um mercado cada vez mais atrativo para os investimentos estrangeiros e quer se abrir para o mundo. As informações são da agência de notícias Reuters.

“O governo tem feito o dever de casa para tornar o Brasil cada vez mais atraente”, disse o presidente no encerramento do Fórum Empresarial dos Brics. “O Brasil mudou, passou a abrir seu mercado para o mundo.”

Bolsonaro lembrou ainda que em 2018 as trocas comerciais entre os cinco países do bloco — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — alcançaram 110 bilhões de reais e que o Brasil tem oportunidades em diversas áreas.

“O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para que o ambiente de negócios se torne mais atrativo”, afirmou. “Mas as oportunidades são muitas e o Brasil nunca esteve em um patamar como neste momento.”

Bolsonaro não citou em sua fala o principal ponto comum nos discursos dos demais presidentes do bloco, a crítica ao protecionismo comercial internacional que tem crescido.

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o crescimento do protecionismo está ameaçando o comércio e os investimentos internacionais e levando à desaceleração da economia internacional, mas a China continua comprometida a abrir cada vez mais seu mercado.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ressaltou que os Brics devem trabalhar com metas de comércio intrabloco mais ambiciosas como forma de combater o protecionismo, enquanto o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu que o compromisso do bloco pode ajudar a combater o protecionismo e países que não seguem as regras internacionais de comércio.

Índia e China

Bolsonaro confirmou uma visita à Índia em janeiro para buscar entendimentos comerciais e aprofundar a cooperação em áreas como ciência e tecnologia e biocombustíveis, informou o Palácio do Planalto após encontro de Bolsonaro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

“O presidente Jair Bolsonaro confirmou sua aceitação do convite para participar, como convidado principal, das comemorações do Dia da República, na Índia, em 26 de janeiro de 2020. Disse querer aproveitar a visita para novos entendimentos comerciais e para aprofundar a cooperação numa série de áreas, como biocombustíveis e ciência e tecnologia”, afirma a nota.

“O presidente brasileiro concordou com o primeiro-ministro Modi quanto ao grande potencial da cooperação bilateral e manifestou o desejo de fortalecer a parceria estratégica indo-brasileira. Ressaltou ser importante prever, por ocasião de sua visita à Índia, atividades paralelas para aproximar os setores privados dos dois países”, acrescenta a nota.

Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, e pediu que o país asiático, maior parceiro comercial do Brasil, aumente a importação de produtos brasileiros de maior valor agregado.