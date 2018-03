“O Brasil está mais perigoso”, diz o técnico da Alemanha

O treinador da Alemanha, Joachim Löw, admitiu que sua seleção não jogou bem contra o Brasil, mas alertou que se tratava de uma equipe jovem. Depois de ser derrotado por 1 a 0 em Berlim, no amistoso disputado na terça-feira (27), o técnico constatou que o time de Tite está mais perigoso e mostrou que é um dos favoritos para vencer a Copa do Mundo.

“O Brasil ofensivamente ficou mais perigoso, com contra-ataques, Gabriel Jesus e Douglas Costa, além do Coutinho sempre, com direção ao gol”, disse em entrevista coletiva após a partida. Para Löw, a seleção de Tite também mostrou melhorias na zaga. “O Brasil ficou melhor na parte defensiva e mais estável, não só nesse jogo.”

“Todos sabemos que o que ocorreu em 2014 foi diferente. Depois dos 2 a 0, eles ficaram chocados. Agora, vemos que estão mais fortes, e defendendo coletivamente”, considerou. “Tite colocou todos para defender e estão mais disciplinados. Não há dúvidas de que são mais perigosos e um dos favoritos para o titulo.”

Sobre sua equipe, Löw não escondeu a decepção com a atuação desta terça-feira, apesar dos desfalques. Afinal, a Alemanha não teve nomes importantes, como Thomas Müller e Özil, liberados por acordos da federação nacional com seus respectivos clubes. Por isso, apostou em novidades, como Plattenhardt e Sané entre os titulares.

“Hoje não foi o nosso dia”, avaliou. “Não conseguimos entrar no jogo como queríamos. Sabia que não ia ser fácil e fizemos mudanças. Por isso, o jogo não foi o que deveria ser. Mas são jogadores jovens e era importante que jogassem”, completou.

Toni Kroos

O meia alemão Toni Kroos deu uma declaração de forma indignada após a partida para a emissora alemã ZDF. “Para tirar algo positivo, dá para dizer que nós melhoramos nos últimos minutos do jogo, mas o saldo foi negativo, e os problemas ficaram escancarados. O Brasil nos mostrou que não somos tão bons quanto todos dizem. Ou pelo menos o que alguns de nós talvez possamos achar”, avaliou o jogador.

“Nós não somos os favoritos absolutos na Rússia, isso é um absurdo. Isso era um absurdo antes e é um absurdo agora. Talvez agora tenha mais pessoas vendo dessa maneira”, reclamou Kroos.

O meia Julian Draxler concordou com o companheiro de seleção, mas não acha que o Mundial está ameaçado. “Toni está certo ao ligar o sinal de alerta. Mas não vejo um cenário sombrio para a Copa do Mundo”, afirmou.

Um dos melhores jogadores da Seleção Brasileira na vitória sobre a Alemanha, Thiago Silva desabafou. Muito criticado após a eliminação na Copa do Mundo de 2014, ele se emocionou após o término do confronto em Berlim.

“Conseguimos fazer uma grande partida, contra uma grande seleção. Com todo respeito ao time da Alemanha, que nunca nos desrespeitou, essa camisa aqui merecia um pouco mais de respeito”, afirmou.

Thiago Silva esteve presente na campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2014. No 7 a 1 ele estava suspenso e a dupla de zaga da Seleção foi formada por Dante e David Luiz.

Deixe seu comentário: