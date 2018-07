O Brasil está tomando todas as providências possíveis para o esclarecimento da morte da estudante brasileira na Nicarágua, garantiu Michel Temer

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (26) que o Brasil está tomando todas as providências possíveis para o esclarecimento da morte da estudante brasileira Raynéia Gabrielle Lima, 31 anos, ocorrida na noite de segunda-feira (23), na Nicarágua.

“Não é possível que nós admitamos simplesmente a lamentável morte de uma brasileira sem que nós tomássemos providências”, afirmou Temer, em entrevista após encontro com o presidente da China, Xi Jinping, em Joanesburgo, na África do Sul. Raynéia foi morta a tiros em Manágua, capital da Nicarágua, que enfrenta uma onda de violência diante de protestos contra o presidente Daniel Ortega.

Temer citou medidas já anunciadas pelo secretário-geral de Relações Exteriores, Marcos Galvão, como a cobrança de explicações ao governo de Ortega e a convocação da embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Martinez, para prestar esclarecimentos. O Ministério das Relações Exteriores solicitou também o embaixador brasileiro naquele país, Luís Cláudio Villafañe, retorne ao Brasil para relatar a situação. As medidas são um sinal de atrito diplomático entre os dois países.

“As providências estão sendo tomadas diariamente”, disse Temer, sem especificar quais outras medidas serão tomadas. O presidente está na África do Sul para a cúpula do Brics, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e o país anfitrião. O ministro das Relações Exteriores, Aloyisio Nunes, faz parte da comitiva de Temer e estava presente na reunião com o presidente chinês, mas não se manifestou sobre o tema após o encontro.

Da África do Sul, Aloyisio coordenou as medidas tomadas pelo número dois da pasta, como a convocação dos embaixadores. Desde abril, a Nicarágua convive com protestos contra Ortega, que têm sido reprimidos de forma violenta, segundo organizações internacionais presentes no país. Ortega nega ter atuação com os grupos paramilitares que vêm agindo contra os manifestantes.

O reitor da UAM (Universidade Americana), Ernesto Medina, afirmou que os tiros que mataram a brasileira foram disparados por um “um grupo de paramilitares” no Sul da de Manágua.

Crise

A Nicarágua vive uma crise sociopolítica com manifestações que se intensificaram, desde abril, contra o presidente do país, que se mantém há 11 anos no poder em meio a acusações de abuso e corrupção. A repressão aos protestos populares já deixou mais de 350 mortos, de acordo com organizações humanitárias locais e internacionais.

O governo brasileiro condenou “o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança” e repudiou a perseguição a manifestantes, estudantes e defensores dos direitos humanos.

