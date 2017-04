O Brasil exporta carros para cerca de 30 países

A crise nas vendas de veículos no Brasil fez com que as exportações se tornassem uma importante saída para a indústria automotiva nacional. O 1º trimestre de 2017 registrou recorde de exportações: 172.693 carros foram enviados para outros países, volume 69,7% maior do que no mesmo período de 2016.

Em participação, também houve uma alta considerável: 28,3% da produção do setor entre janeiro e março de 2017 foi vendido para o exterior, contra 20,5% em 2016.

Um levantou mostra os destinos dos carros fabricados no Brasil e exportados desde 2016. De 14 marcas consultadas, apenas a Ford não disse para onde vão seus veículos. E a Honda não respondeu até a publicação da reportagem.

Entre as que divulgaram os dados, foram listados 44 modelos, enviados para 27 países diferentes. O país que compra veículos da maior quantidade de marcas ainda é a Argentina. Nossos “hermanos” recebem automóveis de 10 diferentes fabricantes: Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Toyota, Jeep, Nissan, Renault, Mitsubishi, Peugeot e Citroën.

Outros destinos comuns são Paraguai e Uruguai, onde chegam carros de 8 marcas, e Peru e México, destino de veículos de 5 montadoras. Por outro lado, há alguns mercados bem menos badalados que recebem os automóveis brasileiros.

A Volkswagen, por exemplo, exporta para os pequenos países caribenhos de Curaçao e Ilhas Cayman. A dupla, somada, não possui nem 250 mil habitantes.

A Renault envia a picape Oroch para 6 países na África. Já a PSA, dona de Peugeot e Citroën, vendeu 100 unidades para o Egito. A “intrusa” entre as francesas, é a Chevrolet, que vende a Montana para a África do Sul.

A BMW é a única fabricante que exporta carros feitos no Brasil para os Estados Unidos e o Canadá. A empresa alemã fechou dois contratos, em 2016 e neste ano, somando 12 mil unidades do SUV X1 enviadas para Estados Unidos, México e Canadá. (AG)

Veja a lista de modelos que são produzidos no Brasil e exportados:

BMW: X1

Chevrolet: Cobalt, Montana, Onix, Onix Joy, Prisma, Prisma Joy, S10, Spin e Trailblazer

Citroën: C3, Aircross

Fiat: Fiorino, Grand Siena, Mobi, Palio, Strada, Toro

Ford: EcoSport, Fiesta e Ka

Hyundai: HB20, HB20S, HB20X

Jeep: Renegade

Mitsubishi: L200

Nissan: March e Versa

Peugeot: 208, 2008

Renault: Captur, Logan, Sandero, Master, Duster, Oroch

Toyota: Etios, Etios Sedã

Volkswagen: Gol, Voyage, Up, Fox, CrossFox, Saveiro

