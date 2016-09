O Brasil foi surpreendido ao saber que Fátima Bernardes e William Bonner se divorciaram. Relembre outras cinco separações de casais famosos que chocaram os fãs

Fátima Bernardes e William Bonner surpreenderam o Brasil ao anunciar a separação, após 26 anos de casamento. Em uma série de tuítes idênticos publicada no perfil dos dois, eles afirmavam que continuavam “amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis”. A iniciativa teria partido de Bonner.

Mas, além deles, outros casais de famosos que se separaram acabaram partindo o coração dos fãs. Relembre alguns casos.

Tom Cruise e Katie Holmes.

Os atores se casaram em 2006, poucos meses após o nascimento da filha do casal, Suri, e se separaram em 2012. Segundo a imprensa internacional, a iniciativa partiu de Katie, que teria tentado proteger a filha da religião do ator, a Cientologia. Durante uma audiência do processo que Cruise movia contra as revistas In Touch e Life & Style, que haviam afirmado que ele tinha abandonado Suri, ele confirmou que esse foi um dos motivos que levou a ex-mulher a pedir o divórcio.

Alexandre Borges e Julia Lemmertz.

Os atores Alexandre Borges e Júlia Lemmertz confirmaram a separação em 2015, após 22 anos juntos. A assessoria de imprensa dos dois afirmou que tudo aconteceu de forma “superamigável”, mas o motivo não foi revelado. O casal tem um filho, Miguel, de 15 anos. Júlia também tem uma filha de seu primeiro casamento.

Jennifer Garner e Ben Affleck.

Affleck e Jennifer se conheceram em 2003, durante as filmagens de “Demolidor – O Homem Sem Medo”, e se casaram dois anos depois. A separação aconteceu em 2015, motivada, principalmente, pelos problemas do ator com jogos e bebidas, segundo a imprensa internacional. Os atores têm dois filhos juntos, Samuel e Violet.

Claudia Raia e Edson Celulari.

Os atores começaram a namorar em 1992, quando atuaram juntos na novela “Deus nos Acuda”, e se casaram no ano seguinte. A relação dos globais chegou ao fim em 2010, após 17 anos de casamento. Eles tiveram dois filhos, Enzo e Sophia. Aparentemente, os dois continuam amigos – tanto que, após anunciar que havia sido diagnosticado com câncer, em junho de 2016, Celulari recebeu uma mensagem da ex no Instagram, que publicou uma foto do ator com a filha do casal. “Amor dos filhos, isso CURA #força #guerreiro #oramosporvc #tudovaidarcerto”, escreveu Claudia.

Demi Moore e Ashton Kutcher.

Os americanos se casaram em 2005 e o relacionamento chegou ao fim em 2011, após o ator ser flagrado por uma revista de fofoca americana traindo a mulher com uma modelo de vinte e poucos anos. Eles tentaram se reconciliar após o episódio, mas não deu certo. Ao anunciar o divórcio, Demi afirmou que tinha “valores e votos” a preservar.

