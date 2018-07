O Brasil igualou o recorde de jogos e superou a Alemanha em total de gols nos Mundiais

Com o 2 a 0 que fez sobre o México na manhã desta segunda-feira (2), a Seleção Brasileira consegue assegurar uma hegemonia em estatísticas das Copas do Mundo. As equipes de Brasil e Alemanha, desde antes do início deste Mundial, dominavam três dados históricos: número de gols marcados, partidas disputadas e vitórias.

Os dois gols anotados contra o México garantiram a liderança no número de gols marcados em Mundiais ao Brasil, que soma sete na Rússia. O placar agora está 228 a 226 ante a Alemanha – antes do torneio, os europeus lideravam, 224 a 221.

Além disso, com a já garantida partida nas quartas, a Seleção Brasileira igualará a alemã no número de partidas disputadas em Copas: 109. A Alemanha liderava por 106 a 104 antes do Mundial.

No número de vitórias, o Brasil já liderava e consegue ampliar a vantagem. A equipe chegou a 73 vitórias na história das Copas e aumenta para 6 a vantagem sobre os alemães. Estava 70 a 66 para a seleção nacional antes desta edição do Mundial.

Confira o ranking dos Mundiais:

Gols marcados

– 1. Brasil – 228

– 2. Alemanha – 226

– 3. Argentina – 137

Número de partidas

– 1. Alemanha – 109

– 2. Brasil – 108 (chegará a 109 nas quartas)

– 3. Itália – 83

Número de vitórias

– 1. Brasil – 73

– 2. Alemanha – 67

– 3. Itália – 45

Participações em Copas

– 1. Brasil – 21

– 2. Alemanha – 19

– 3. Itália – 18

Títulos

– 1. Brasil – 5

– 2. Alemanha e Itália – 4

– 3. Argentina e Uruguai – 2

Programação da Seleção

A Bélgica será o adversário do Brasil nas quartas de final do Mundial. O confronto será na próxima sexta-feira (6) às 15h (horário de Brásilia), em Kazan. Até lá, a Seleção Brasileira terá uma programação de treinos em Sochi, sede da equipe brasileira na Rússia.

A equipe desembarca em Sochi no início da madrugada desta terça-feira (3) e já começa a etapa de descanso, recuperação e preparação até o duelo decisivo. O primeiro treino está marcado para as 18h (horário local), 12h no horário de Brasília. Não haverá coletiva de imprensa.

Na quarta-feira (4), a Seleção treina às 17h ( horário local), com coletiva de imprensa programada para o pós-treino às 19h10. Esta atividade será aberta durante 15 minutos para a imprensa.

Na quinta-feira (5), véspera do jogo, a delegação segue para a cidade de Kazan, com voo marcado para as 9h. No mesmo dia, às 17h30min (horário local), Tite comanda o último treino antes do duelo com a Bélgica. Liberado por 15 minutos para os jornalistas. Como de praxe, Tite e o capitão brasileiro escolhido para o jogo participarão de coletiva de imprensa em horário ainda a definir.

A delegação ficará hospedada no Mirage Hotel em Kazan. A programação está sujeita a alterações.

Deixe seu comentário: