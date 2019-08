Brasil já atraiu cinco empresas aéreas estrangeiras de baixo custo

Cinco empresas estrangeiras de baixo custo, as chamadas “low costs”, desembarcaram no Brasil nos últimos meses. Duas delas já iniciaram operações: a norueguesa Norwegian Air, que tem voos do Rio para Londres, e a chilena Sky Airlines , que voa de Santiago para quatro capitais (Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). As informações são do jornal O Globo.

O tema despacho de bagagem foi incluído na medida provisória, a MP 863, que abriu o mercado de aviação brasileiro a empresas estrangeiras. O Congresso, no entanto, aproveitou a legislação para incluir a volta da obrigatoriedade para as empresas de despachar gratuitamente uma bagagem.

A medida vai na direção contrária do modelo de negócio de empresas low cost, que ganharam mercado com a oferta de bilhetes aéreos mais em conta, mas sem a oferta de maiores comodidades aos passageiros. Nestas empresas, o básico é mais barato, mas qualquer serviço adicional é alvo de cobrança.

O presidente Jair Bolsonaro vetou este trecho, levando em conta as orientações de equipes técnicas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), dos ministérios da Economia, da Justiça e de Infraestrutura, além do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O Congresso se reúne hoje para analisar os vetos presidenciais.

Na fila de empresas dispostas a aterrissar no Brasil constam ainda a argentina FlyBondi, que começará a voar em outubro de Florianópolis e do Rio para a capital argentina. Na terça-feira, a chilena Jet Smart conseguiu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para operar no Brasil. Uma quinta, a espanhola Globalia, aguarda o aval da Anac para operar voos domésticos.

Corpo a corpo

Na terça-feira, véspera da votação, os órgãos responsáveis pela aviação civil no País, principalmente a Anac, promoveram um corpo a corpo com os parlamentares. O principal argumento para manter o veto à franquia de bagagem é a necessidade de garantir a concorrência, mostrando o potencial da medida para expandir o mercado brasileiro a outras empresas.

Nos cálculos da Anac, o número de passageiros pode dobrar na próxima década, atingindo 236 milhões por ano.

A diretoria da Anac já se reuniu com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que prometeu apoio. Ainda assim, há resistência no Senado, sobretudo da parte de Simone Tebet (MDB-MS) e Eduardo Braga (MDB-AM), que se juntaram à oposição na Casa. Auxiliares de Tebet disseram que ela vai votar pela derrubada do voto porque sempre teve uma posição muito clara sobre a matéria.

Se o veto de Bolsonaro for mantido, as próprias companhias aéreas vão definir sua política de cobrança. Se o veto cair, malas de até 23kg poderão ser despachadas sem custo em voos domésticos e limites até maiores em rotas internacionais.

“Se a gente tiver esse retrocesso, não há espaço para as ultra low costs que pediram autorização no Brasil”, diz a advogada Luisa Medina, do escritório Di Ciero, representante legal no Brasil de companhias estrangeiras como a Lufthansa, Copa Airlines e a estreante Jet Smart.

Francisco Lyra, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, centro de pesquisas do setor, tem avaliação similar:

“A cobrança da bagagem virou um padrão internacional, afinal, o viajante de negócios que não viaja com mala não pode subsidiar o preço aos demais passageiros, tendo que pagar pelo despacho de uma bagagem sem ter motivo para isso”, diz Lyra.

Nas conversas com parlamentares, técnicos do governo argumentam que a derrubada do veto significaria manter a reserva de mercado das grandes companhias nacionais, beneficiando Latam, Gol e Azul, e fechando as portas às novas companhias.

Cleveland Prates, professor de Direito da Fundação Getulio Vargas em São Paulo e especialista em concorrência em mercados regulados, só vê sentido para a entrada de low costs no Brasil com o fim da obrigação legal pela franquia mínima.

Aéreas defendem veto

Mesmo as companhias já estabelecidas no Brasil admitem que a concorrência pode ficar comprometida caso o veto presidencial seja derrubado pelo Congresso. Elas também enfrentam um compasso de espera enquanto a questão não tem uma decisão final.