O Brasil já tem mais de 63 milhões de inadimplentes

Dados do SPC (Sistema de Produção de Crédito) apontam que o número de inadimplentes no Brasil já passa de de 63 milhões. Os dados são de julho. Esse contingente de devedores equivale a 40% da população adulta do País, conforme a própria instituição.

Desde o começo deste ano, os bancos adotaram um normativo da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) que é considerado por muitos uma cartilha com novas regras para tratamento e negociação de dívidas. Dentre elas, estão algumas normas mais “humanizadas” como, por exemplo, os bancos devem disponibilizar canais específicos para receber e propor negociação de dívidas, sempre considerando a situação e as possibilidades individuais dos clientes.

Para Edemilson Koji Motoda, presidente do Grupo KSL (empresa que atua no segmento de crédito e cobrança), esse normativo, assim como qualquer ação que vise auxiliar o consumidor é de extrema importância. “As orientações servem para deixar ainda mais claro as possibilidades que o inadimplente tem no momento de negociar suas dívidas, facilitando a negociação para ambos, seja para o credor quanto para o consumidor”.

O diálogo entre cobradores e inadimplentes deve ser mais flexíveis em caso de contratempos ou fatalidades, como desemprego, redução da renda, divórcio ou morte. “Na KSL, nós orientamos nossos colaboradores a sempre negociar caso a caso com os inadimplentes, e principalmente sempre tentar conhecer o que os levaram a situação de inadimplência, pois só dessa forma, é possível oferecer dentro dos parâmetros uma opção mais adequada ao cliente”, comenta Edemilson.

Um estudo feito pelo Instituto Geoc no final do ano passado mostra que 66% dos entrevistados se sentem motivados a liquidarem suas dívidas para limpar o nome. Para quem já se encontra na situação de endividamento, Motoda dá uma dica: “Negocie. Equilibre seus ganhos e suas despesas para que assim possa iniciar a regularização das dívidas”.

Problemas financeiros

Uma pesquisa realizada pela Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros) indica que 84% dos trabalhadores do País enfrentam dificuldades quando o assunto é dinheiro e sofrem prejuízos por não entenderem de finanças.

O levantamento, feito em parceria com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o Instituto de pesquisa Axxus, mostra que somente 16% das pessoas empregadas são capacitadas financeiramente, ou seja, conseguem pagar contas com o remuneração mensal e planejam gastos com antecedência.

Para o presidente da Abefin, Reinaldo Domingos, as dificuldades financeiras e a incapacidade de planejamento afetam a produtividade dos trabalhadores:

“Os dados apresentados são realmente preocupantes para as empresas, sendo que essa dificuldade, mais cedo ou mais tarde, poderá ter reflexo na produtividade dos profissionais. Pois, ao se endividarem, eles perderão o foco no trabalho, muitas vezes receberão ligações de cobradores ou buscarão alternativas. Estarão mais nervosos e, em casos extremos, forçarão a demissão para quitar as dívidas com o dinheiro da rescisão contratual”.

Foram entrevistados dois mil funcionários de cem empresas, dos mais diferentes níveis hierárquicos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Amazonas, além do Distrito Federal.

CDL

Controlar as finanças é um desafio para 45% dos brasileiros, aponta outra pesquisa, encomendada pelo SPC Brasil e CDL (Clube dos Diretores Lojistas). Além disso, 31% dos consumidores são inseguros para lidar com o dinheiro.

“É preciso fazer um orçamento doméstico, inclusive, com uma planilha, que é uma forma simples de controlar e acompanhar as despesas da família e o que entra e sai de dinheiro todo mês”, destacou Pablo Nemirovsky, superintendente de Serviços ao Consumidor da empresa Boa Vista.

Deixe seu comentário: