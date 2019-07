O Brasil já tem quase um milhão de sites dedicados ao comércio eletrônico, a proporção é de um site para cada duzentos brasileiros

O Brasil tem cerca de 930 mil sites dedicados ao comércio eletrônico, segundo o estudo “Perfil do E-commerce Brasileiro”, feito por BigData Corp e PayPal. Em relação ao anterior, houve crescimento de 37,5%. As informações são do portal de notícias UOL e da PayPal.

O levantamento analisou 23 milhões de sites voltados ao mercado brasileiro e constatou que metade deles estão ativos. Do total, cerca de 4 milhões são portais corporativos.

Em 2015, data do primeiro levantamento, o e-commerce respondia por 2,65% dos sites. Neste ano, o porcentual é de pouco mais de 7%. O levantamento apontou também que 65% das lojas online possuem perfil nas redes sociais.

Segundo Thoran Rodrigues, CEO e fundador da BigData Corp, o crescimento se deu por três fatores: investimentos que estavam represados no ano passado, novas alternativas de empreendedorismo e empresários que acham o e-commerce interessante para aumentarem suas vendas.

“O e-commerce passou dois anos com taxas de crescimento mais modestas. A crise fez com que muitas iniciativas fossem adiadas. O que vemos hoje, no entanto, é que tudo o que foi represado no passado desaguou com força entre 2018 e 2019. O e-commerce, mais uma vez, está sendo uma opção para quem quer empreender no País”, diz Thoran Rodrigues, CEO e fundador da BigData Corp.

“O consumidor se atenta para fatores como conveniência, segurança e acessibilidade. Hoje, ele está mais confortável para comprar pela internet”, afirmou Thoran.

“A explosão no número de lojas online no País reflete a boa perspectiva do e-commerce e o perfil empreendedor do brasileiro mesmo frente a cenários econômicos não tão promissores. E é nesse momento que a escolha por ferramentas certas faz toda a diferença para o sucesso e o crescimento de um negócio. Por isso também assistimos ao crescimento das carteiras digitais como meios de pagamento dessas lojas virtuais”, diz Thiago Chueiri, diretor de Desenvolvimento de Negócios do PayPal Brasil

Mais compras pelo celular

Cerca de 3/4 dos sites identificados pelo estudo são “responsivos”, ou seja, se adaptam bem às telas de computadores, tablets e celulares. “O mobile está mudando a forma das pessoas comprarem”, declarou Thiago Chueiri.

Segundo dados da Statista, portal de estatísticas, 112 milhões de pessoas no Brasil acessarão a internet via celular até 2021.

Acessibilidade

Apesar dos grandes avanços registrados nos últimos anos, o e-commerce brasileiro deixa a desejar quando o assunto é acessibilidade para quem tem desafios visuais ou auditivos – outra medição inédita da BigData. Em 2019, apenas 0,02% dos sites não apresentaram nenhum problema nesse sentido. Todos os demais ainda têm muito dever de casa pela frente para poder garantir o acesso de seus produtos e serviços aos consumidores com deficiência.

