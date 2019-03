O Brasil leva 3 a 0 da Argentina e é eliminado na primeira fase do Sul-Americano sub-17

O Brasil chegou invicto à última rodada da fase de grupos, mas uma combinação de resultados ruins e atuação pior ainda conseguiu eliminar a Seleção ainda na primeira etapa do Sul-Americano sub-17, em Lima, no Peru. A equipe, que jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos, perdeu por 3 a 0 para a Argentina e ficou fora do hexagonal final do torneio.

Com sete pontos, a equipe teve a mesma pontuação de todos os outros classificados (Uruguai, Paraguai e Argentina). A derrota por três gols de saldo, concretizada já nos acréscimos, deixou os brasileiros com -1 de saldo contra 1 dos argentinos, 1 do Paraguai e 3 do Uruguai.

O torneio, porém, não valia vaga para os brasileiros no Mundial desde o começo. A Seleção Brasileira assegurou classificação para a disputa justamente por ser a sede do torneio, em mudança definida no começo deste ano pela Fifa. Ainda não há data nem local dos jogos, mas o mais provável é que ela seja realizada a partir de outubro.

O primeiro tempo foi pautado por uma superioridade pouco produtiva da Seleção Brasileira, que ficaria como líder com um simples empate. Sem o ritmo intenso que caracterizou os primeiros jogos, o time se viu em problemas quando, aos 36 minutos, o juiz deu pênalti de Renan em forte trombada com Zeballos. Godoy foi quem deslocou Gabriel e abriu o placar.

Logo no começo da etapa final, Diego Rosa acabou expulso por levar o segundo amarelo em falta sobre Zeballos. A superioridade numérica argentina logo se transformou em 2 a 0 quando Palacios arriscou de fora da área e mandou no canto de Gabriel. A pressão foi incessante e o Brasil parecia se salvar até que, aos 48 minutos, Orozco cruzou, Gabriel falhou, Godoy jogou para o meio da área e Amione concluiu para a meta vazia, assegurando a classificação dos hermanos.

No outro jogo da noite, o vencedor foi o time do Paraguai. Diante da Colômbia, superada pelo Brasil na quinta-feira, a equipe conseguiu controlar o jogo durante a maior parte do tempo e soube aproveitar a superioridade para fazer o único gol do embate com Diego Duarte, aos 18 minutos da etapa final.

