O Brasil negocia oficialmente um acordo comercial com os Estados Unidos. Bolsonaro diz que acordo com europeus não pode atrapalhar acerto com americanos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (31), após encontro com o com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr, que o Brasil iniciou oficialmente as negociações para o fechamento de um acordo comercial com os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro diz que o acordo com europeus não pode atrapalhar acerto com americanos. As informações são do portal G1.

Antes do encontro com Guedes, Ross foi recebido em audiência pelo presidente Jair Bolsonaro. As tratativas com os Estados Unidos se iniciaram depois que o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) fecharam em junho, após 20 anos de conversas, um acordo de livre comércio com a União Europeia.

“Ficou amarrado o seguinte: o que era só um pensamento, agora já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos”, declarou Paulo Guedes.

Segundo ele, ao final da reunião, Ross disse que o acordo é desejo dos EUA.

“Quando terminamos [a reunião com Wilbur L. Ross Jr], nosso secretário perguntou: ‘Oficialmente estamos em negociações?’ E a resposta foi: ‘Certamente. Nós [Estados Unidos] queremos isso'”, declarou o ministro da Economia.

Guedes afirmou que o objetivo do governo brasileiro é fechar uma “aliança estratégica” com os Estados Unidos, algo que seria mais profundo que um acordo comercial.

Em janeiro, durante visita ao Brasil do presidente argentino Mauricio Macri, as chancelarias dos dois países discutiram a possibilidade de flexibilizar uma regra do Mercosul que proíbe integrantes do bloco e negociar individualmente acordos de livre comércio com outros países.

Por essa regra, os membros do Mercosul ficam impedidos de negociar tarifas comerciais de forma bilateral com outros países. Mas, para outras iniciativas (investimento, serviços, compras governamentais, segurança, defesa, facilitação de comércio, acordo de proteção de investimentos, fim da bitributação), não é necessária a consulta ao bloco.

“Existe uma decisão brasileira de maior integração e ela se faz em vários planos. No plano regional, quando alia o Mercosul não em torno de uma ideologia, mas em torno de uma integração competitiva, de uma economia de mercado”, declarou Guedes.

Segundo o ministro, os eventuais ganhos de um acordo com os Estados Unidos seriam integração, aumento do fluxo de comércio, investimentos, absorção de tecnologia e fusões de empresas.

“Os ganhos são tão grandes que, quando a gente vê os obstáculos… Precisa ver que há interesses que podem ser contornados”, declarou.

Armadilhas

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (31) que “todo mundo está preocupado” com possíveis “armadilhas” nos termos do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.

O receio é que as “armadilhas”, segundo ele, atrapalhem um acordo comercial do Brasil com os Estados Unidos.

Bolsonaro deu a declaração ao final de uma cerimônia de troca da guarda presidencial no Palácio do Planalto. Antes, ele teve uma audiência com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr.

Trump

Na terça-feira (30), o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que quer seguir em frente com um acordo de livre comércio com o Brasil.

Falando a repórteres na Casa Branca, ele afirmou que tem um bom relacionamento com Brasil e com o presidente Jair Bolsonaro.

“Eu tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Eu tenho um relacionamento fantástico com o seu presidente. Ele é um grande cavalheiro. Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso, é um elogio. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas acho que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa”, disse Trump, na ocasião.

