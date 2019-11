O Brasil pedirá a cooperação da Grécia para apurar o derramamento de óleo no Nordeste

O governo brasileiro vai pedir a cooperação das autoridades gregas para apurar o suposto envolvimento de um navio de uma empresa com sede no país europeu no acidente ambiental na costa do Nordeste. Segundo informações do colunista Jamil Chade, do Uol, diante da suspeita levantada sobre o caso do navio Bouboulina, o governo de Jair Bolsonaro irá acionar o governo de Atenas e espera uma resposta já no início da próxima semana.

A Polícia Federal acredita que a embarcação da empresa grega seja a principal suspeita pelo derramamento e, para Brasília, a ação conjunta entre os dois países poderia facilitar a apuração. Em Brasília, o Itamaraty não considera que esse se trate de uma crise entre os dois países, acima de tudo por conta do caráter privado da empresa que é dona do navio.

A Delta Tankers já esteve envolvida em diversos acidentes. Mas a empresa indicou à agência Reuters que, até ontem, não havia sido ainda contactada pelas autoridades brasileiras em relação a essa investigação. No final de agosto, a questão ambiental já havia sido motivo de um encontro entre representantes brasileiros e Miltiadis Varvitsiotis, um dos principais nomes do Ministério das Relações Exteriores do governo grego.

Ainda que a discussão tenha sido centrada em formas de ampliar a cooperação entre o recém empossado governo grego de centro-direita, a questão do meio ambiente fez parte do debate. Numa nota publicada na ocasião, “Varvitsiotis expressou a profunda preocupação do governo grego sobre o enorme desastre ecológico que ocorre na região da Amazônia por conta dos incêndios constantes e danos para o meio ambiente”. No mesmo comunicado oficial, o representante de Atenas se referiu ao acordo Mercosul-UE. Mas indicou a importância das dimensões ambientais e climática do tratado. Os representantes brasileiros, munidos de dados enviados pelo Itamaraty, explicaram a situação vivida pela Amazônia.

Delta Tankers nega

A empresa gestora Delta Tankers Ltd, do petroleiro grego Bouboulina, negou neste sábado estar envolvida na poluição. O navio, que fazia o trajeto da Venezuela à Malásia, “chegou a seu destino sem problemas e descarregou toda a carga sem perdas”, afirma um comunicado da empresa. “Não há evidências de que o navio parou, realizou qualquer tipo de operação STS (de navio para navio), sofreu algum vazamento, ou desviou-se de sua rota, em seu caminho da Venezuela para Melaka, na Malásia”, afirma a empresa. As informações são da AFP.

A companhia de navegação, com sede em Atenas, disse ter realizado “uma investigação completa do material das câmeras e sensores que todos os nossos navios carregam como parte de nossa política de segurança e respeito ao meio ambiente”. A Delta Tankers explicou que o “Bouboulina” saiu da Venezuela em 19 de julho e “foi diretamente, sem parar em nenhum outro lugar, para Melaka, na Malásia, onde descarregou sua carga total sem perdas”.

A empresa administradora disse que estava “pronta para entregar os documentos de seu estudo às autoridades brasileiras, que “ainda não entraram em contato”. Líder mundial em capacidade de transporte, os armadores gregos detêm 23% da frota de navios-tanque do mundo.