O Brasil perdeu terreno em relação a outros países emergentes nas últimas décadas, distanciando-se do nível de renda dos países desenvolvidos

O Brasil tem perdido terreno em relação a outros emergentes nas últimas décadas, distanciando-se do nível de renda dos países desenvolvidos, em vez de se aproximar. Com o baixíssimo crescimento da produtividade, o PIB per capita brasileiro corresponde hoje a pouco mais de um quarto do americano; em 1980, equivalia a quase 40%. Nesse período, o PIB per capita do Chile passou de 27,4% para 41,5% do indicador dos EUA; o da China, de 2,5% para 28,9% e o da Coreia do Sul, de 17,5% para 66%. Os números levam em conta o critério de paridade do poder de compra (PPP, na sigla em inglês), com base em estimativas do FMI (Fundo Monetário Internacional).

Coordenador de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, Armando Castelar diz que o Brasil está ficando mais pobre em termos relativos, na comparação com outros países. O País fica mais longe dos países de renda mais alta, como os EUA, em vez de se aproximar. Nesse sentido, é um processo inverso ao desenvolvimento, afirma ele. “É um processo de subdesenvolvimento não em relação a si mesmo, mas em relação ao resto do mundo”, avalia Castelar. O critério de paridade de poder de compra busca eliminar as diferenças de custo de vida, tornando mais fácil a comparação entre países.

Em 1980, o PIB per capita brasileiro era de US$ 11.372, equivalendo a 39% do americano. Em 2018, era apenas 26%

maior do que em 1980. Os US$ 14.359 do ano passado equivalem a 25,8% do PIB per capita dos EUA. No mesmo

período, o PIB per capita sul-coreano cresceu 623% e o chileno, 189%.

O desempenho do PIB per capita brasileiro recente tem sido ainda pior. Nos últimos anos, o País sofreu uma gravíssima recessão, que durou do segundo trimestre de 2014 ao quarto trimestre de 2016, e cresceu apenas 1,1% em 2017 e também em 2018. Depois de bater no pico de US$ 15.562 em 2014, o PIB per capita recuou nos três anos seguintes, ficando praticamente estável no ano passado, em alta de apenas 0,4%, segundo os cálculos do FMI.

Com o Brasil tem nível de renda bastante abaixo de países desenvolvidos como o dos EUA, o país não deveria ter dificuldade em ganhar terreno em relação à renda dessas economias, observa o economista Celso Toledo, diretor da LCA Consultores. “Essa é a ideia da convergência, mas o Brasil está ficando mais longe da fronteira [dado por indicadores como o nível do PIB per capita dos EUA, por exemplo]”, diz ele.

Toledo diz que o Brasil é menos competitivo e menos produtivo que muitos outros emergentes que crescem a um ritmo mais forte. Segundo ele, a economia brasileira é pouco amigável aos negócios, como fica claro no sistema tributário, marcado por enorme complexidade. Além disso, o país é muito fechado ao comércio exterior e tem uma situação fiscal bem mais complicada do que a de muitos países de renda média.

Estudo da consultoria McKinsey ilustra bem o mau desempenho da produtividade brasileira na comparação com outros países no período de 1990 a 2018. Nessas quase três décadas, a produtividade do trabalho cresceu apenas 1,3% ao ano no Brasil, bem abaixo dos 3% do Chile, dos 5% da Índia e dos 8,8% da China.

