O Brasil pode se tornar o país com mais jogos em campeonatos mundiais

O Brasil pode ultrapassar a Alemanha na lista dos países que mais disputaram jogos de campeonatos mundiais. Atualmente, os germânicos figuram na liderança, com 109 partidas, e o time canarinho vem logo atrás, na segunda colocação, com 108 duelos válidos pelo principal torneio de futebol do planeta.

Após uma campanha extraordinária no Brasil, há quatro anos, onde se sagrou campeã mundial goleando os donos da casa na semifinal por 7 a 1, a seleção alemã teve um desempenho muito aquém do esperado na Rússia e acabou disputando apenas os três primeiros jogos válidos pela fase de grupos, uma vez que não conseguiu avançar para o próximo estágio da competição.

O Brasil, por sua vez, vem colecionando bons resultados e aumentando a sua somatória nessa disputa. Depois dos três primeiros compromissos pelo Grupo E, a equipe comandada pelo técnico Tite venceu o México nas oitavas de final e nesta sexta-feira (6) já irá igualar os rivais alemães no topo da lista dos países com mais jogos em Mundiais ao enfrentar a Bélgica em Kazan.

Caso supere os belgas e avance à semifinal, a Seleção Brasileira assumirá a liderança do ranking enfrentando França ou Uruguai.

Além de Alemanha e Brasil, outras grandes seleções figuram entre as primeiras da lista. A Itália, que não se classificou para o Mundial na Rússia, é o terceiro país que mais jogos do Campeonato Mundial disputou. São 83 no total. Argentina, com 81, e Inglaterra, com 66, fecham o grupo dos cinco primeiros. A França, possível adversária da Seleção Brasileira na semifinal, aparecem em sexto, com 63 confrontos, mesmo número da Espanha, que será ultrapassada por Mbappé e companhia nesta sexta-feira.

Confira a lista dos dez países com mais jogos de Mundial:

1: Alemanha – 109 jogos

2: Brasil – 108 jogos

3: Itália – 83 jogos

4: Argentina – 81 jogos

5: Inglaterra – 66 jogos

6: França e Espanha – 63 jogos

7: México – 57 jogos

8: Uruguai – 55 jogos

9: Holanda – 50 jogos

10: Suécia – 50 jogos

