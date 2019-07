O Brasil tem a terceira maior desindustrialização entre 30 países desde 1970

A indústria brasileira é uma das que mais apresentaram recuo no mundo em quase 50 anos. Levantamento encomendado pelo Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial) mostra que o setor no Brasil teve a terceira maior retração entre 30 países, desde 1970, ficando atrás apenas de Austrália e Reino Unido. As informações são do jornal O Globo.

Os dados levam em conta o resultado da produção industrial até 2017. No ano seguinte, houve avanço de 1,1% no Brasil, mas o setor voltou a ter desempenho negativo neste ano, sinalizando que a recuperação ainda está distante. Em maio, a indústria recuou 0,2% . Com isso, acumula queda de 0,7% nos primeiros cinco meses do ano.

A pesquisa encomendada pelo Iedi foi feita pelos economistas Paulo Morceiro e Milene Tessarin, da Fipe/USP. Ela apontou que a participação da indústria no PIB brasileiro despencou de 21,4% para 12,6%, entre 1970 e 2017. O resultado impressiona não apenas pela queda, mas também pelo fato de que esse declínio é considerado prematuro.

Desindustrialização prematura

Nos dois países que tiveram declínio na produção industrial mais forte que a do Brasil – Austrália e Reino Unido – a renda da população estava subindo quando a queda do desempenho da indústria começou. Essa renda continuou aumentando a um ritmo muito superior ao do Brasil.

“Quando um país se desenvolve, a renda per capita das famílias cresce e, com isso, é natural que eles consumam mais serviços e menos bens. Isso faz com que haja uma redução no peso do setor da indústria no PIB ao longo do processo de enriquecimento dos países, como aconteceu nos EUA, na Europa e no Japão”, explica Rafael Cagnin, economista do Iedi.

Cagnin diz que o caso brasileiro é mais grave:

“É uma desindustrialização prematura, já que a nossa indústria começou a perder peso na estrutura produtiva antes mesmo de a população enriquecer. Não atingimos a renda per capita dos outros países à medida que perdemos participação da indústria no PIB.”

Falta de investimento em tecnologia

“A nossa curva de industrialização de participação no PIB é um V invertido. É uma ladeira abaixo. Nos países desenvolvidos, é um U invertido, passa muito tempo com a indústria no máximo de participação no PIB para depois declinar. Isso é um fator que deixa claro que o caso de retração industrial no Brasil é prematuro e intenso. É um processo contraproducente. Nos outros países, diferentemente do Brasil, a perda da participação da indústria no crescimento do País continuou sendo acompanhada do crescimento do PIB per capita.”

O economista Paulo Morceiro considera que um dos motivos para o declínio industrial brasileiro foi a falta de investimento em tecnologia.

“A nossa desindustrialização é diferente. Acontece desde 1981, e a nossa renda per capita aumentou pouco, de US$ 12 mil para US$ 15 mil. Nos outros países ela aumentou muito mais. A desindustrialização é precoce não só porque a indústria perdeu participação muito cedo, mas porque a renda per capita avançou muito pouco”, explica Morceiro.

Em outros países, ao perder a participação no PIB, a indústria migra para serviços dinâmicos, a partir de um investimento anterior na área tecnológica. Atualmente, os países desenvolvidos já investem na indústria 4.0, que integra diversas tecnologias.

“Nos EUA, por exemplo, a indústria perde participação, mas a indústria que fica é a tecnológica. As empresas que produziam computadores começaram a desenvolver softwares. Conseguiram fazer uma melhor transição, porque dentro da indústria os setores de maior tecnologia ganharam participação. No Brasil não, a indústria que perdeu participação não conseguiu amadurecer. Aqui, dois terços da nossa produção industrial é de baixa ou média tecnologia, não é na parte dinâmica. E o que foi para serviços, foi para serviços de menor qualidade, como o informal e o comércio”, ressalta Morceiro.

Indústria de transformação a passos lentos

O estudo mostra que, em 1980, o parque industrial brasileiro correspondia a 4,11% da indústria mundial. A China, atual gigante industrial, na época tinha uma participação de 1,65% e ultrapassou o Brasil nos anos 1990, ao definir políticas industriais com metas definidas e a exigência de resultados concretos das empresas que receberam recursos do governo.

Sem perspectiva de recuperação

“No Brasil, os recursos investidos em P&D são pífios, e o nosso registro de patentes ainda é irrisório. Nos tempos áureos, o nosso grande fomento, que é o BNDES, acabou por apoiar setores tradicionais da indústria, como o setor de carnes e minério de ferro, que não se destacam pela inovação” diz Rochlin.

Para Cagnin, do Iedi, a perspectiva da indústria no Brasil não é favorável. Ele lembra que, no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano a indústria da transformação cresce 1,2%, enquanto a indústria geral cai 0,7%.

