O Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes, aponta o IBGE

O Brasil tem 207.660.929 habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta quarta-feira (30). A data de referência para o levantamento é 1º de julho. No ano passado, a população do País era estimada em pouco mais de 206 milhões habitantes. O crescimento de 2016 para 2017 foi de 0,77%.

São Paulo é o Estado mais populoso, com 45.094.866 habitantes; seguido de Minas Gerais, com 21.119.536; e Rio de Janeiro, com 16.718.956. O Estado com a menor população é Roraima, que tem 522.636 habitantes. Dezessete municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas, somando 45,5 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul atingiu 11.322.895 habitantes, de acordo com o IBGE. São 36 mil pessoas a mais do que a estimativa divulgada no ano passado. Em Porto Alegre, a população chegou a 1.484.941.

Considerando a composição das Rides (Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento) de 31 de dezembro de 2016, a RM (Região Metropolitana) de São Paulo é a mais populosa, com 21,4 milhões de habitantes, seguida da RM do Rio de Janeiro (12,4 milhões de habitantes), da RM de Belo Horizonte (5,9 milhões de habitantes) e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (4,4 milhões de habitantes).

Entre as Regiões Metropolitanas ou Rides, 28 possuem população superior a 1 milhão de habitantes e somam 97,9 milhões de habitantes, representando 47,1% da população total. O conjunto das 27 capitais totaliza 49,4 milhões de habitantes, representando 23,8% da população do País. A maior taxa de crescimento geométrico entre as capitais, no período 2016-2017, foi a de Palmas (2,48%), no Tocantins, e a menor, a de Porto Alegre, (0,26%).

Reduções populacionais

De 2016 para 2017, a taxa geométrica de crescimento populacional do Brasil foi de 0,77%, menor do que a estimada para o período 2015-2016 (0,80%), conforme a Projeção de População 2013.

Quase um quarto dos 5.570 municípios brasileiros (24,7% ou 1.378) tiveram taxas geométricas negativas, ou seja, apresentaram redução populacional. Em mais da metade dos municípios (53,6% ou 2.986), as taxas de crescimento populacional foram inferiores a 1%, e em 258 municípios (4,6% do total), o crescimento foi igual ou superior a 2%.

O grupo de municípios com até 20 mil habitantes apresentou a maior proporção dos que tiveram redução populacional (32,5% ou 1.236 municípios). Por outro lado, aqueles com mais de 100 mil a 1 milhão de habitantes tiveram a maior proporção de municípios com crescimento acima de 1% (45,5% ou 133). Dez dos 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes tiveram taxas de crescimento entre 0,5% e 1% ao ano.

Nas regiões Norte e o Centro-Oeste estão as maiores proporções de municípios com taxas de crescimento acima de 1%. Por outro lado, a Região Sul mostrou a maior proporção de municípios com taxas negativas.

POPULAÇÃO DAS CAPITAIS EM ORDEM DECRESCENTE DE POPULAÇÃO ORDEM UF NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2017 TCG 1º SP São Paulo 12.106.920 0,57% 2º RJ Rio de Janeiro 6.520.266 0,33% 3º DF Brasília 3.039.444 2,09% 4º BA Salvador 2.953.986 0,54% 5º CE Fortaleza 2.627.482 0,68% 6º MG Belo Horizonte 2.523.794 0,41% 7º AM Manaus 2.130.264 1,71% 8º PR Curitiba 1.908.359 0,76% 9º PE Recife 1.633.697 0,50% 10º RS Porto Alegre 1.484.941 0,26% 11º GO Goiânia 1.466.105 1,21% 12º PA Belém 1.452.275 0,43% 13º MA São Luís 1.091.868 0,82% 14º AL Maceió 1.029.129 0,73% 15º RN Natal 885.180 0,86% 16º MS Campo Grande 874.210 1,18% 17º PI Teresina 850.198 0,33% 18º PB João Pessoa 811.598 1,23% 19º SE Aracaju 650.106 1,34% 20º MT Cuiabá 590.118 0,81% 21º RO Porto Velho 519.436 1,61% 22º SC Florianópolis 485.838 1,68% 23º AP Macapá 474.706 1,98% 24º AC Rio Branco 383.443 1,69% 25º ES Vitória 363.140 1,00% 26º RR Boa Vista 332.020 1,72% 27º TO Palmas 286.787 2,48% TOTAL CAPITAIS 49.475.310 % em relação ao total BRASIL 23,8% TOTAL BRASIL 207.660.929 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS.

