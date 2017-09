O Brasil tem nÃºmero recorde de bilionÃ¡rios

Crises à parte, o novo ranking da Forbes Brasil traz, em 2017, um recorde no número de bilionários no Brasil: 170. Destes, 116 com patrimônio maior que em 2016.

No topo continuam Jorge Paulo Lemann, com R$ 95,3 bilhões, seguido de Joseph Safra (R$ 71,1 bi) e Marcel Herrmann Telles.

Conheça quem são os bilionários brasileiros, em dólares:

1. Jorge Paulo Lemann – US$ 29,2 bilhões (AB/Inbev)

2. Joseph Safra – US$ 20,5 bilhões (Banco Safra)

3. Marcel Telles – US$ 14,8 bilhões (AB/Inbev)

4. Carlos Alberto Sicupira – US$ 12,5 bilhões (AB/Inbev)

5. Eduardo Saverin – US$ 7,9 bilhões (Facebook)

6. Ermirio Pereira de Moraes – US$ 3,9 bilhões (Votorantim)

7. Maria Helena Moraes Scripilliti – US$ 3,9 bilhões (Votorantim)

8. José Roberto Marinho – US$ 3,8 bilhões (Grupo Globo)

9. Roberto Irineu Marinho – US$ 3,8 bilhões (Grupo Globo)

10. João Roberto Marinho – US$ 3,7 bilhões (Grupo Globo)

11. Abilio Diniz – US$ 3,3 bilhões (BRF/Carrefour)

12. Walter Faria – US$ 3,3 bilhões (Grupo Petrópolis)

13. Jorge Moll Filho – US$ 3,2 bilhões (Rede D\’Or)

14. Fernando Roberto Moreira Salles – US$ 3,2 bilhões (Itaú Unibanco)

15. João Moreira Salles – US$ 3,2 bilhões (Itaú Unibanco)

16. Pedro Moreira Salles – US$ 3,2 bilhões (Itaú Unibanco)

17. Walther Moreira Salles – US$ 3,2 bilhões(Itaú Unibanco)

18. Rossana Camargo de Arruda Botelho – US$ 3,1 bilhão (Camargo Corrêa)

19. Renata de Camargo Nascimento – US$ 1,9 bilhão (Camargo Corrêa)

20. Regina de Camargo Pires Oliveira Dias – US$ 3,1 bilhão (Camargo Corrêa)

21. Aloysio de Andrade Faria – US$ 2,4 bilhões bilhão (Banco Alfa)

22. José Luís Cutrale – US$ 2,2 bilhões (Cutrale)

23. Alexandre Grendene Bartelle – US$ 2 bilhões (Grendene)

24. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – US$ 1,9 bilhão (Itaú Unibanco)

25. Júlio Bozano – US$ 1,8 bilhão (Grupo Bozano)

26. Dulce Pugliese de Godoy Bueno – US$ 1,8 bilhão (Amil)

27. André Esteves – US$ 1,8 bilhão (BTG Pactual)

28. Carlos Sanchez – US$ 1,8 bilhão (EMS)

29. Ana Lucia de Mattos Barretto Villela – US$ 1,7 bilhão (Itaú Unibanco)

30. Jayme Garfinkel – US$ 1,5 bilhão (Porto Seguro)

31. Liu Ming Chung – US$ 1,5 bilhão – (Nine Dragons)

32. Ana Maria Marcondes Penido Sant\’Anna – US$ 1,5 bilhão (CCR)

33. José Isaac Peres – US$ 1,5 bilhão (Multiplan)

34. João Alves de Queiróz Filho – US$ 1,4 bilhão (Hypermarcas)

35. Rubens Ometto Silveira Mello -US$ 1,4 bilhão (Cosan)

36. Lírio Parisotto – US$ 1,4 bilhão (Videolar-Innova)

37. Lina Maria Aguiar – US$ 1,3 bilhão (Bradesco)

38. Maurizio Billi – US$ 1,3 bilhão (Eurofarma)

39. Nevaldo Rocha – US$ 1,3 bilhão (Riachuelo)

40. Antonio Luiz Seabra – US$ 1,3 bilhão (Natura)

41. Miguel Krigsner – US$ 1,2 bilhão (Grupo O Boticário)

42. Lia Maria Aguiar – US$ 1,1 bilhão (Bradesco)

43. Daisy Iguel – US$ 1,1 bilhão (Grupo Ultra)