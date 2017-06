O Brasil tem quase 600 mil condenados Ã  prisÃ£o que estÃ£o foragidos

Assim como os três mosqueteiros eram quatro, os dez mais procurados da PF (Polícia Federal) brasileira são nove. No país que tem meio milhão de foragidos (564.198 mandados de prisão estão em aberto, segundo o Conselho Nacional de Justiça), o que não falta é criminoso procurado. Menos para a PF, que mantém um link em sua página na internet, com os 10 mais procurados, mas onde aparecem somente nove criminosos, sendo que um deles, Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, 50 anos, foi preso pelos próprios federais há três meses.

Dentre os oito mais procurados pela PF, estão acusados de crimes como sequestro, tráfico de pessoas, abuso sexual contra crianças e homicídios. Três deles são estrangeiros: o suíço Roger Ulrich, o chileno Marco Rodolfo Rodrigues Ortega e o colombiano William Gaona Becerra, os dois últimos condenados pelo sequestro do publicitário Washington Olivetto, em 2001. Na lista, estão duas mulheres. Vilma Cristina de Oliveira, procurada por tráfico internacional de pessoas, e Silvana Seidler, acusada de matara própria filha, uma menina de sete anos.

No álbum da Federal tem espaço, por exemplo, par afiguras como a do traficante de armas Frederik Barbieri, suspeito deter enviado ao Rio 60 fuzis escondidos no interior de aquecedores de piscina. A carga, proveniente de Miami, onde Barbieri mora, foi apreendida pela Polícia Civil carioca. O nome dele não consta como procurado no sistema da Interpol, do FBI, nem há mandados de prisão em seu nome no Sistema Nacional de Mandados de Busca. Assim, ele ainda pode entrar no país sem impedimento, como já fez outras vezes desde que um mandado de prisão foi expedido pela Justiçada Bahia, em 2015. O fato de ono mede lenão ter sido incluído no sistema federal será objeto de investigação do Ministério Público Federal. (Wilson Aquino/AD)

