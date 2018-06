O Brasil tem só quatro cidades com nota máxima em ranking de saneamento

No quesito abastecimento de água, Curitiba, João Pessoa, Porto Alegre e Florianópolis atendem 100% da população. Em tratamento de esgoto, Curitiba, Salvador, Maceió e Brasília alcançaram a universalização.

O ranking

O ranking avaliou nesta edição 1.894 municípios de todas as regiões do País, o que corresponde a 34% do total e 67% da população do País. O levantamento reuniu os últimos dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento, do Ministério das Cidades.