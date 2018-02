O Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16 segundos, é o maior índice em 3 anos

De acordo com a Serasa, o reaquecimento do mercado de crédito pode ter motivado a alta nas tentativas de fraude no ano. “É possível que os golpistas estejam mais incentivados a aplicar fraudes, já que momentos de maior fluxo de pessoas podem ser considerado como ambiente propício pelos fraudadores”, diz em nota Luiz Rabi, economista da empresa.

A demanda dos consumidores por empréstimos cresceu 4,9% em 2017,maior resultado dos últimos seis anos e o quarto maior desde 2008, quando a Serasa iniciou sua série histórica.

Setores mais visados

O principal alvo dos fraudadores no ano passado foi o setor de telefonia, com 716,86 mil tentativas, 36,5% do total. Nesse segmento, os criminosos usam dados de consumidores para abrir contas de celulares e comprar aparelhos, por exemplo.

Os golpes nesse segmento, quando bem-sucedidos, são uma “porta de entrada” para fraudes maiores em outros segmentos da economia, segundo a Serasa.

“Os golpistas costumam comprar telefones para ganharem um comprovante de residência e, assim, abrir contas em bancos para pegar talões de cheque, pedir cartões de crédito e fazer empréstimos bancários em nome de outras pessoas”, explica Rabi em nota.

O segundo setor mais visado pelos fraudadores foi o de serviços, no qual foram identificadas 628,24 mil tentativas de fraude em 2017, ou 32% do total. Em terceiro lugar vêm os bancos e as financeiras, com 462,77 mil tentativas de fraude, ou 23,6%. O varejo aparece na sequência, com 125,25 mil tentativas de fraude e participação de 6,4% no total. Os demais segmentos da economia correspondem a 1,5%. Folia sem fraude

A Serasa alerta que a perda de um documento pessoal dobra a probabilidade de uma pessoa ser vítima de uma fraude. Por isso, é recomendada atenção durante o período do carnaval.

Caso a perda aconteça, o consumidor deve fazer um boletim de ocorrência o mais rápido possível.