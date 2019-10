“O Brasil vai aguardar a melhor oferta no 5G”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (25) que o Brasil vai aguardar a melhor oferta no leilão da tecnologia 5G e que não se posicionará agora sobre a disputa entre China e Estados Unidos. “Não podemos ficar atrás da tecnologia”, afirmou Bolsonaro, mas logo acrescentou que “o Brasil sempre primou por buscar o comércio e não ferir suscetibilidades”.

O presidente brasileiro contou que conversou reservadamente com Donald Trump, dos EUA, sobre a empresa chinesa Huawei, detentora da tecnologia 5G. Os EUA têm feito campanha aberta contra a gigante chinesa. O país impôs sanções contra a Huawei, alegando que a companhia representa um risco à segurança nacional.

O assunto não foi tratado entre Bolsonaro e o dirigente chinês Xi Jinping e se tornou praticamente um tabu durante a visita à China. Zhao Bentang, diretor de América Latina do Ministério das Relações Exteriores do país, afirmou que os dois presidentes não se referiram concretamente a nenhuma empresa, mas manifestaram vontade de reforçar a cooperação e o investimento. “Entendo que todas as empresas estão incluídas. Até porque vamos aprofundar a cooperação tecnológica e digital”, disse o funcionário chinês.