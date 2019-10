O Brasil vai aguardar a melhor oferta para implantar o 5G no nosso país, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta sexta-feira (25) que o Brasil vai aguardar a melhor oferta no leilão da tecnologia 5G e que não se posicionará agora sobre a disputa entre China e Estados Unidos. “Não podemos ficar atrás da tecnologia”, afirmou Bolsonaro, mas logo acrescentou que “o Brasil sempre primou por buscar o comércio e não ferir suscetibilidades”. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O presidente brasileiro contou que conversou reservadamente com Donald Trump, dos EUA, sobre a empresa chinesa Huawei, detentora da tecnologia 5G. Os EUA têm feito campanha aberta contra a gigante chinesa. O país impôs sanções contra a Huawei, alegando que a companhia representa um risco à segurança nacional.

O assunto não foi tratado entre Bolsonaro e o dirigente chinês Xi Jinping e se tornou praticamente um tabu durante a visita à China.

Zhao Bentang, diretor de América Latina do Ministério das Relações Exteriores do país, afirmou que os dois presidentes não se referiram concretamente a nenhuma empresa, mas manifestaram vontade de reforçar a cooperação e o investimento. “Entendo que todas as empresas estão incluídas. Até porque vamos aprofundar a cooperação tecnológica e digital”, disse o funcionário chinês.

Primeiro semestre

O governo quer leiloar as frequências da telefonia de quinta geração —o chamado 5G— até o primeiro semestre do próximo ano, mas as teles resistem porque, com esse serviço, avaliam, estarão assinando o atestado de óbito da TV por assinatura.

A capacidade de transmissão de dados muito maior do que a velocidade do 4G tornará desnecessário levar via cabo (coaxial ou fibra óptica) a conexão de internet às residências. O serviço de TV será possível de ser implementado pelas antenas de celular.

Essa realidade, atrelada à crescente oferta de aplicativos que “transmitem” canais de TV e de estúdios estrangeiros pela internet, sem passar pelo empacotamento das teles, é vista como uma ameaça.

Embora defendam publicamente a evolução da tecnologia, nos bastidores, as teles tentam ganhar tempo para se posicionar melhor diante da mudança que virá com o 5G.

A Vivo é maior operadora em clientes, mas detém 8,7% da TV paga. A Oi tem 9,5%. A Sky abocanha quase 30%, mas com a tecnologia de satélite.

A líder da TV por assinatura com cabo é a Claro (49%.) A receita desse serviço, que é prestado com a oferta de banda larga fixa, representa boa parte do faturamento do grupo.

A Claro já vem sendo afetada pela mudança tecnológica na área, antes até de o 5G ser implantado. Recentemente, ela reclamou da oferta de canais da Fox via internet na Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Decisão cautelar foi concedida pela área técnica da agência, obrigando a Fox a usar uma operadora para fazer autenticação de usuários ao aplicativo.

A empresa americana foi à Justiça, que derrubou a medida por entender que a internet não pode ser regulada pela Anatel e, portanto, o aplicativo não poderia ser submetido às regras da TV paga.