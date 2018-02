O Brasil vai muito mal em ranking da velocidade da internet

A internet 4G não funciona direito no Brasil. Ora, ora… temos um Sherlock Holmes entre nós. Brincadeiras à parte, é isso que mostra o relatório de fevereiro da empresa britânica OpenSignal, que avalia a qualidade da internet de 88 países. Segundo a pesquisa, o Brasil fica em 52º lugar no ranking de velocidade, e em 78º em disponibilidade das redes.

Para se ter uma ideia, a velocidade para downloads em Cingapura é de nada menos que 44,31 Mbps, enquanto no Brasil é de 19,67 Mpbs.

Confira o top 10 do 4G:

1. Cingapura – 44,31 Mbps

2. Holanda – 42,12 Mbps

3. Noruega – 41,20 Mbps

4. Coreia do Sul – 40,44 Mbps

5. Hungria – 39,18 Mbps

6. Bélgica – 36,13 Mbps

7. Austrália – 36,08 Mbps

8. Nova Zelândia – 33,52 Mbps

9. Bulgária – 33,34 Mbps

10. Dinamarca – 33,09 Mbps

Quando a média de velocidade considera também o 3G, caímos para o 53º lugar, com uma média de 8,82 Mbps –contra 37,54 Mbps da líder, a Coreia do Sul. Deve ser por isso, que ficamos 53,48% do tempo no Wi-Fi, ocupando o 27º lugar.

Segundo a OpenSignal, a velocidade do 4G de um país depende de muitos fatores, como: quanto da rede é dedicado ao padrão LTE (Long Term Evolution), qual a densidade da rede, quanto ela sofre com congestionamentos e se foram adotadas novas tecnologias. Os países no topo da lista costumam ter o padrão mais moderno (LTE-Advanced).

“O mundo ainda está esperando sua próxima grande infusão de velocidade. Há mais de um ano, os países mais rápidos do mundo estão estagnados, aproximando-se, mas não superando o limite de 50 Mbps para uma velocidade média de 4G”, ressalta o documento, que fez 58,7 bilhões de medidas, em 4,8 milhões de aparelhos, durante outubro e dezembro de 2017.

Disponibilidade

Por outro lado, em geral, o que não ganhou em velocidade ganhou no alcance. “A disponibilidade do 4G continua a se expandir em todo o mundo a um ritmo constante”, diz o texto. Menos no Brasil. No ranking do alcance, estamos no 78º lugar de 88, com 61,26%, na frente apenas de República Dominicana, Armênia, Costa Rica, Belarus, Irlanda, Equador, Egito, Sri Lanka, El Salvador e Argélia.

Na Coreia do Sul e no Japão, que lideram o ranking, a disponibilidade da rede é de mais de 94%. A pesquisa não mede cobertura geográfica, mas a proporção de tempo que os usuários têm acesso a uma determinada rede.

5G

Prometendo revolucionar o mundo dos celulares ao trazer um sistema com velocidade comparável à da banda larga, a internet 5G deverá ser lançada oficialmente ainda em 2018 – pelo menos nos EUA. De acordo com a gigante de telecomunicações AT&T, há planos de disponibilizar a tecnologia 5G em 12 cidades americanas durante o segundo semestre do ano.

É importante notar que AT&T não é a única empresa que quer disponibilizar seu serviço 5G ainda em 2018: sua competidora, a Verizon, também pretende implementar planos envolvendo a internet móvel neste ano, embora ainda não tenha uma estimativa clara.

Acredita-se que as conexões 5G terão velocidades que variam de 1 a 20 Gbps (Gigabits por segundo). Dividida entre vários usuários, estima-se que ela chegaria (no mínimo) a 100 Mbps por pessoa. Por enquanto, porém, não há uma data clara de quando o 5G será lançado no Brasil, embora a previsão é de que a tecnologia seja implementada no País por volta de 2020.

Deixe seu comentário: