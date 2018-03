O Brasil venceu por 1 a 0 a Alemanha no Estádio Olímpico de Berlim

O Brasil venceu a Alemanha por 1 a 0 nesta terça-feira (27) no Olympiastadium, em Berlim, em jogo amistoso que marcou o reencontro das seleções após o traumático placar da Copa do Mundo de 2014. Com capacidade para quase 75 mil lugares, o histórico estádio foi construído pelos nazistas para a contestada Olimpíada de 1936, e foi renovado para a Copa de 2006, na qual os anfitriões ficaram em terceiro lugar. O juiz foi o sueco Jonas Eriksson, que apitou a vitória do Brasil sobre Camarões em 2014. O gol do Brasil foi marcado por Gabriel Jesus.

Daniel Alves foi o capitão na partida. Até aqui já foram 15 capitães na Seleção Brasileira sob o comando do técnico Tite, que tem o costume de variar o dono da braçadeira. O lateral-direito já havia sido o escolhido nos jogos contra Argentina, Colômbia e Inglaterra. Em uma delas, inclusive, prestou uma homenagem ao eterno Capita, Carlos Alberto Torres. Na partida contra a Rússia, na sexta-feira, o goleiro Alisson havia sido o escolhido.

O técnico Tite fez questão de não esconder o trauma da última copa. “Sim, é verdade. O 7 a 1 é real”, disse o técnico. “A gente carrega esse fantasminha todo dia.” Um pouco do assombro foi deixado de lado. Afinal, novamente o Brasil não contou com Neymar ao enfrentar a Alemanha, mas, desta vez, venceu, embora o placar tenha sido bem distante do desejado por aqueles que gostariam de uma devolução à altura.

O grande ponto positivo, portanto, foi vencer não só a partida, mas o fantasma, e mostrar que é possível vencer a Alemanha – e portanto uma das melhores seleções da Europa – para se cacifar para a Copa da Rússia.

Nesta terça, foram inúmeras as vezes que o Brasil recuperou a posse de bola ainda no campo de ataque. Quando não ficou com a posse, pelo menos complicou a saída de jogo alemã. E foi justamente num lance desses que saiu o gol brasileiro.

Gabriel Jesus havia acabado mandar por cima do gol após bela jogada diante de dois zagueiros. Na sequência, o Brasil ficou no campo adversário e recuperou a bola com Philippe Coutinho. Ele jogou com o camisa 9, que abriu na ponta com Willian. Após troca de passes com Daniel Alves veio o cruzamento certeiro. Da cabeça do centro avante saiu um torpedo, sem chances para o goleiro Trapp.

Os treinamentos da equipe estão sendo reproduzidos no campo com sucesso. Foi grande a quantidade de jogadores dentro da área no momento do cruzamento. Eram quatro brasileiros próximos ao gol alemão.

Ficha técnica

Brasil – Técnico Tite

Alisson, Dani Alves, T. Silva, Miranda, Marcelo, William, Paulinho, Casemiro, Fernandinho, Philippe Coutinho (Douglas Costa), G. Jesus.

Alemanha – Técnico Joachim Löw

Kevin Trapp, Marvin Plattenhardt, Julian Draxler, Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Leroy Sane (Stindl), Ilkay Gündogan, Mario Gomez, Leon Goretzka (Brandt).

Estádio

Olympiastadium, Berlim

Árbitro

Jonas Eriksson (Suécia)

