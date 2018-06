O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 e garantiu lugar nas oitavas de final do Mundial

Com gols de Paulinho e Thiago Silva o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 em Moscou e garantiu lugar nas oitavas de final do Mundial. O resultado coloca os brasileiros em primeiro lugar no Grupo E da competição e com isso enfrenta o México na próxima segunda-feira, às 11h, em Samara.

No outro jogo da chave, a Suíça ficou com o segundo lugar ao empatar em 2 a 2 com a eliminada Costa Rica, e agora enfrenta, na terça-feira, a Suécia, também às 11h, em São Petersburgo.

Lesionado, o lateral Marcelo foi substituído logo no início por Filipe Luís. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou, ainda durante a partida, que o jogador teve um espasmo na coluna, e que passa bem após ter sido medicado. Ao sair com dificuldade do campo, sob protestos, o lateral preocupou jogadores e torcida.

O jogo

Com uma postura bem diferente dos demais jogos da seleção pelo Mundial, o Brasil entrou em campo contra a Sérvia nesta quarta-feira para garantir a vaga à próxima fase pouco depois de assistir a campeã Alemanha ser eliminada. Parece que o susto fez efeito e os brasileiros não deram sorte para o azar.

Depois de empatar na estreia contra a Suíça e vencer a Costa Rica nos últimos minutos, a seleção entrou mais segura e tranquila em campo contra Sérvia. O meio-campo funcionou bem e a equipe deslanchou. Coutinho continuou bem e contou com Casemiro e Paulinho, que ainda fez gol. E foi da dupla que saiu o gol, aos xxx minutos do primeiro tempo. Coutinho encontrou Paulinho livre na área, que tocou na saída do goleiro.

A Sérvia, que precisava ganhar para avançar, enquanto para os brasileiros bastava um empate, se viu obrigada a mudar para a segunda etapa. Não mudar de jogadores, que seguiram os mesmos do primeiro tempo, mas de postura, passando a pressionar e atacar. Mas a maior parte dos lances, embora aproveitando as bolas levantadas na área, favoráveis aos altos jogadores, não chegava a ameaçar.

Os brasileiros, por sua vez, exploravam os contra-ataques, com Neymar quase marcando em um deles. Tite então tirou o autor do gol, colocando Fernandinho no lugar de Paulinho. E mesmo no melhor momento do adversário, foi o Brasil quem aproveitou a bola aérea: Neymar bateu um escanteio e Thiago Silva subiu para fechar o placar.

No balanço final, jogadores como Willian e Gabriel Jesus não se encontraram ainda no Mundial, já Neymar e Paulinho evoluíram e o grupo vai crescendo a cada jogo. E será preciso que sigam melhorando, já que para seguir no sonho do hexa não é mais possível tropeçar, é mata-mata.

Escalações

O técnico Mladen Krstajic colocou em campo Stojkovi, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Matic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic (Zivkovic), Kostic (Radonjic) e Mitrovic (Jovic).

Pela Seleção Brasileira o técnico Tite escalou Alisson, Thiago Silva, Miranda, Marcelo (Filipe Luís), Casemiro, Paulinho (Fernandinho), Phillipe Coutinho (Renato Augusto), Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

