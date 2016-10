O Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0. Essa foi a quarta vitória da seleção sob o comando de Tite

Mantendo os 100% de aproveitamento do técnico Tite, a Seleção Brasileira venceu na noite dessa terça-feira a Venezuela, por 2 a 0, no Estádio Metropolitano, inaugurado em 2005, na cidade venezuelana de Mérida. A partida era válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Com a vitória, o Brasil foi para a primeira colocação na tabela de classificação, com 21 pontos.

O primeiro gol foi marcado por Gabriel Jesus logo no início do primeiro tempo, aos 7 minutos, após falha do goleiro Dani Hernández. O atacante só precisou dar um toque por cima e encobrir o defensor. O segundo gol, de Willian, ocorreu no começo da segunda etapa.

O jogo foi interrompido por uma queda de energia elétrica, aos 28 minutos da etapa complementar, e retomado mais de 10 minutos depois. Nas arquibancadas, a torcida venezuelana gritava “Fora, Maduro!”, em relação ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Escalação:

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Willian (Taison), Gabriel Jesus, Philippe Coutinho (Giuliano). Técnico: Tite.

Venezuela: Dani Hernández, Rosales, Wilker Ángel, José Velázquez, Feltscher, Tomás Rincón, Arles Flores (Yangel Herrera), Juanpi (Alejandro Guerra), Josef Martínez, Rondón, Peñaranda (Otero). Técnico: Rafael Dudamel.

(Fabrícia Lumertz Pedroso de Albuquerque/o Sul)

