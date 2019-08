O brasileiro Alisson é eleito o melhor goleiro da Europa

Assim como em 2018, neste ano Alisson foi o único brasileiro indicado para os prêmios de melhores jogadores da temporada da Uefa. A diferença foi que desta vez ele ganhou. O campeão da Champions League pelo Liverpool foi eleito o melhor goleiro da Europa.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) durante o sorteio dos grupos para o principal torneio continental. Alisson superou o francês Lloris (do Tottenham Hotspur-ING) e o holandês Ter Stegen (Barcelona-ESP).

“Os brasileiros sempre acompanham a Champions League. Sempre foi meu objetivo jogar na Europa e ganhar uma Champions. Espero que venha mais pela frente”, ele disse ao receber o troféu. Em 2018, também finalista, o brasileiro havia sido superado pelo costarriquenho Keylor Navas, do Real Madrid.

A solidez defensiva do Liverpool no decorrer da última temporada ajudou Alisson a ser escolhido. Ele sofreu 12 gols em 13 partidas na competição. Seu companheiro Virgil van Dijk foi eleito o melhor zagueiro e o melhor jogador da temporada pela Uefa. Os dois foram fundamentais na conquista da Champions League pelo time inglês, a sexta de sua história.

Além deles, o holandês Frenkie de Jong (hoje no Barcelona, mas eleito pelo Ajax) venceu como melhor meia da temporada, e o argentino Lionel Messi (Barcelona) como melhor atacante.

Liga dos Campeões

No dia 1º de junho, o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha, e conquistou a Liga dos Campeões após 14 anos – o seu sexto título. O gol de Salah, marcado logo no primeiro minuto, ocorreu após um pênalti polêmico. A arbitragem assinalou mão de Sissoko e confirmou depois de acionar o VAR. No fim, aos 42 do segundo tempo, Origi decretou a vitória.

O gol cedo freou o Tottenham e a final foi morna, com emoção apenas a partir da segunda metade da etapa final, quando Alisson fez pelo menos três boas defesas antes do Liverpool matar o jogo. O título coroa mais uma boa temporada dos Reds. Após o vice-campeonato da Champions em 2018 e do Campeonato Inglês em 2019, o Liverpool retornou à final continental e levantou a taça.