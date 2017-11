O brasileiro ampliou o tempo que passa, por dia, diante da TV: são mais de 6 horas

O brasileiro ampliou o tempo que passa, por dia, diante da programação da TV. De acordo com pesquisa Kantar Ibope Media divulgada nessa terça-feira, se em 2007 o espectador nacional gastou, em média, 5 horas e 11 minutos vendo TV diariamente, no ano passado ele usou 6 horas e 17 minutos de seu dia nessa “atividade”.

Além do aumento no tempo despendido com a televisão, o levantamento mostra que cresceu o consumo de vídeo sob demanda, do tipo Netflix, ao qual já aderiu um quinto dos brasileiros, parcela nove vezes maior que a aferida em 2013. Mas quase metade dos espectadores, 48%, ainda obedece à programação dos canais. Ainda de acordo com a pesquisa, 53% dos espectadores dizem se informar pela TV e 44% a usam como fonte de entretenimento.

TV paga

Depois de uma década de crescimento vigoroso, a audiência dos canais pagos está em queda no Brasil. Segundo dados do painel nacional do Ibope, divulgado no início do mês, o conjunto de todos os canais de TV por assinatura fechou os dez primeiros meses de 2017 com média de 9,5 pontos domiciliares, dois décimos a menos do que o mesmo período de 2016. Isso equivale a uma sintonia de 2,334 milhões de casas, ou 6,5 milhões de pessoas.

A queda, apesar de pequena, indica o um de um ciclo em que a TV paga triplicou seu tamanho e superou Record e SBT nos gráficos de audiência, tornando-se verdadeiramente relevante. Nos relatórios do Ibope, é a primeira vez desde 2009 que as siglas OCN (de outros canais) e OCP (outros canais pagos), que englobam a TV por assinatura, apresentam estagnação ou queda.

Alguns fatos ajudam a entender o que está por trás dessa queda da TV paga. Primeiramente, o setor enfrenta uma prolongada crise, com sucessivas quedas no número de assinantes há três anos. O país saltou de 6,3 milhões de assinantes em 2008 para 19,6 milhões em 2014. Em maio último, quando sofreu forte queda (de 136 mil clientes, metade do acumulado em um ano), a TV paga estava presente em 18,6 milhões de lares. Desde então, a Anatel não divulgou mais dados, o que abriu espaço para especulações de que a retração estaria próxima a 1 milhão em 12 meses.

Internet móvel

Se você tem um celular pré-pago, vira e mexe deve procurar promoções de serviços de ligação e internet, não? Agora, sabia que o Brasil faz parte do grupo de países que menos cobra por seus planos de ligações e internet móvel? Pelo menos é o que indica um levantamento desenvolvido pela consultoria Teleco, voltada para o mercado de telecomunicação. Segundo o estudo chamado Desempenho Comparado de Preços do Celular, o valor da internet móvel no país é o quarto mais barato do mundo.

De acordo com a Teleco, o pacote de dados pré-pago com 500 MB no Brasil gira em torno de US$ 6 (valor com impostos). Com esse valor, o país fica atrás apenas da Rússia (US$ 5,9), China (US$ 4) e Índia (US$ 1,20). O comparativo da internet móvel foi realizado com outros 15 países e é importante destacar que ele não levou em conta a qualidade (ou a falta dela) dos serviços prestados nas regiões participantes.

