O brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan, disse que aceitará qualquer condição para deixar a prisão sob fiança no Japão

O executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan, se comprometeu nesta segunda-feira (21) a aceitar qualquer condição da Justiça do Japão para deixar a prisão onde se encontra, em Tóquio, sob pagamento de fiança.

Em comunicado divulgado pela agência Kyodo, Ghosn se compromete a permanecer no país asiático e a oferecer garantias de que colaborará com as autoridades para convencer o tribunal a conceder o direito à fiança.

O pedido já foi rejeitado uma vez pela Justiça japonesa. “Continuo preso no centro de detenção 64 dias depois de ser detido, sem data de libertação à vista”, afirmou Ghosn na nota publicada por um porta-voz. “Prometo respeitar todas e cada uma das condições que o tribunal possa estabelecer”, completou o executivo.

Risco de fuga

O primeiro pedido de fiança de Ghosn foi negado pela Justiça do Japão, que considerou que havia risco de fuga do brasileiro do país e destruição de provas por parte do acusado. Apesar da negativa, a defesa entrou com uma nova solicitação.

“Irei ao meu julgamento não só porque estou legalmente obrigado a fazê-lo, mas porque estou impaciente por ter a oportunidade de me defender. Não sou culpado do que me acusam e quero defender minha reputação no tribunal. Nada é mais importante do que isso para mim e para minha família”, destacou Ghosn.

O executivo é acusado pela Promotoria de Tóquio de esconder das autoridades fiscais compensações milionárias que recebeu da Nissan e de violar a confiança da empresa por utilizar recursos da companhia para cobrir perdas pessoais no mercado financeiro.