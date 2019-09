O brasileiro da semana: Philippe Coutinho e seu renascimento na Bavária

Após dizer, no início da semana, que o Bayern de Munique é “mais família” do que o Barcelona, Philippe Coutinho teve sábado sua melhor atuação no elenco alemão, num verdadeiro renascimento. Foi na goleada por 4 a 0 sobre o Colônia, quando o meia-atacante marcou pela primeira vez pelo time, em partida válida pela quinta rodada da Bundesliga. As informações são do jornal O Globo.

Embora tenha desaparecido à medida que a Copa América avançava e cedido protagonismo a Everton e ao capitão Daniel Alves, vimos algumas mostras do que poderia ter acontecido no torneio. Mesmo porque Tite o libertou de seu pesadelo na meia esquerda no Camp Nou e lhe deu um papel central no meio.

Obviamente, Bayern viu algo nas duas primeiras partidas em que o brasileiro foi eleito o melhor em campo. Enquanto a equipe catalã embarcava em seu pior início de temporada em 24 anos, os comandados por Niko Kovac estão se aproximando do líder RB Leipzig —que tem dois pontos a mais — após vencerem o Estrela Vermelha por 3 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões.

A sequência de vitórias não passa despercebida na Catalunha, claro. “Philippe Coutinho é outro desde que chegou em Munique, parece ter voltado a gostar do seu futebol”, destacou o diário local “Sport”, que continuou: “Em sua segunda partida seguida como titular, o brasileiro fez seu primeiro gol com a camisa do Bayern e completou com uma assistência”.

O ex-jogador do Barcelona também acertou a trave e, com esta performance sem erros, recebeu nota 9,8 do site Whoscored. Após deixar no banco o herói local Thomas Müller, Coutinho recebeu elogios, inclusive de seus ex-companheiros de Liverpool, onde atuava antes de ir para a Catalunha.

Por falar na Espanha, demorou um pouco, mas o alagoano Willian José desencantou na Real Sociedad, na quinta rodada do campeonato local. Foi nos 3 a 1, fora de casa, sobre o Espanyol, que leva a equipe à quinta colocação, que lhe garantiria vaga na próxima Liga dos Campeões.

Willian José

Revelado pelo Barueri e com passagens por São Paulo, Grêmio e Santos, Willian José precisou de apenas 16 minutos para estufar as redes. O brasileiro foi eleito pelo jornal espanhol “Marca” o jogador da semana e chega em boa forma na partida contra o Alavés, na quinta-feira.

Neymar

Na França, Neymar foi novamente vaiado pela torcida do Paris Saint-Germain. E, de novo, silenciou os críticos com gol. A partida contra o Lyon, do técnico Sylvinho e do diretor Junho Pernambucano, estava empatada sem gols quando, a três minutos do fim, Neymar girou na área e passou por três marcadores antes de estufar as redes.

Esse foi o dia de Neymar. Mas parece, realmente, que ele decidiu não questionar o direito da torcida de persegui-lo e entretê-lo.

Firmino

Na Inglaterra, com uma bela cabeçada, Roberto Firmino fez o segundo do Liverpool nos 2 a 1 sobre o Chelsea. E por pouco não marca outro, mas o goleiro Kepa salvou. O 16º triunfo seguido na Premier League mantém os cinco pontos de vantagem dos Reds sobre o vice-líder, Manchester City.

A impressão é a de que ninguém segura o líder. A confiança da torcida é tamanha que lotou a atmosfera do Stamford Bridge com uma versão emocionante do refrão de “Sim, senhor”, ao som de um canto popular.

Felipe Anderson

Um dos mais regulares na temporada passada, Felipe Anderson está de volta ao “Brasileiro da Semana”. Graças à boa atuação na vitória do West Ham sobre o Manchester United por 2 a 0. Nesta partida, o atacante revelado pelo Santos fez assistência para Yarmolenko abrir o placar.

