O brasileiro, em média, confia na ciência. Segundo pesquisa do CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos), 73% das pessoas são otimistas quanto à ciência brasileira. No entanto, a parcela que só veem benefícios na ciência caiu de 2015 para cá, de 54% para 31%. Os que veem mais benefícios do que malefícios foi de 19% para 42%.

