O brasileiro paga o equivalente a cinco meses de trabalho no ano em impostos

Os brasileiros tiveram que trabalhar até o último domingo (2) só para pagar impostos para os governos federal, estadual e municipal, conforme aponta um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Foram 153 dias de trabalho para pagar toda a carga tributária.

“Se em 2003 o brasileiro destinou cerca de 36% para pagar tributos, hoje isso ultrapassa os 41%”, disse a advogada tributarista e vice-presidente do IBPT, Letícia do Amaral. As informações são do portal de notícias UOL.

Custo da corrupção

De acordo com o estudo, ainda está embutido na conta o custo da corrupção. Dos 153 dias de rendimentos que vão para os cofres públicos, 29 serviram para bancar perdas por desvio e mal uso de verbas.

O IBPT destaca que a carga tributária brasileira foi aumentando ao longo do tempo. Em 1986, o equivalente a 82 dias de trabalho ao ano eram destinados para impostos. Em 1988, isso chegou a 73 dias, o menor nível registrado na série levantada pelo instituto. Desde 2017, são 153 dias.

Carga tributária alta

Apesar de a carga tributária ser alta no Brasil, há países onde ela é igual ou ainda maior, aponta a tributarista do IBPT. O problema, segundo ela, é o que o cidadão recebe em troca dessa alta contribuição. “Muitos países têm números semelhantes e até maiores, a diferença está na devolução desse valor pago em serviços à sociedade”, disse Letícia.

A Dinamarca, por exemplo, tem uma das maiores cargas tributárias do mundo: lá as pessoas trabalham 176 dias, quase metade do ano, só para pagar tributos. Nos Estados Unidos, são 105 dias.

Impostômetro

Mais de R$ 1 trilhão já foram arrecadados somente neste ano, segundo dados do Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É uma quantia expressiva que teve destino certo: os cofres públicos. Para se ter uma ideia, com esse dinheiro você poderia comprar 1.705.850 apartamentos de 3 quartos, 1 suíte, 2 garagens, 110m2, no Morumbi, em São Paulo-SP.

De tudo o que é consumido no país, 33%, em média, é imposto, enriquecendo mais a cada dia esse número estrondoso.

Em 2018, o Impostômetro superou a marca de R$ 2,3 trilhões em impostos pagos pelos brasileiros no ano.

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista. O Impostômetro foi criado em 2005 e informa o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União, os estados e os municípios.

Deixe seu comentário: