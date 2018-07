O brasileiro precisa trabalhar quase uma hora para comprar um “Big Mac”

Para comprar um “Big Mac”, o famoso hambúrguer da rede norte-americana de lanchonetes McDonnald’s, o brasileiro em geral precisa trabalhar durante quase uma hora. No caso dos cariocas, esse tempo é de 56,7 minutos, considerando-se o salário médio da cidade. Já para os paulistas, um pouco menos: 52,5 minutos.

O levantamento faz parte de uma pesquisa trianual realizada pelo banco suíço UBS em 77 cidades do mundo, de acordo com a renda média de cada localidade. A base são os salários recebidos pagos em 15 profissões.

Na última análise comparativa, divulgada em 2015, era preciso menos da metade do tempo de quem morava em São Paulo, por exemplo: na maior metrópole brasileira, o célebre sanduíche era comprado com 25 minutos de trabalho, ao passo que na Cidade Maravilhosa 32 bastavam minutos.

Em âmbito mundial, o ranking é liderado por Hong Kong, em que o Big Mac demanda apenas 11,8 minutos de atividade laboral, seguido por Taiwan (12 minutos) e pela capital japonesa Tóquio (12,2 minutos).

Na outra ponta, a cidade com o lanche mais caro, na comparação por tempo de trabalho, é Nairobi (Quênia), onde são necessários 1034 minutos.

O Brasil ficou de fora da lista das dez cidades com as piores remunerações. Consequentemente, nestes locais as pessoas levam mais tempo trabalhando para poderem comprar um Big Mac – um dos ícones da sociedade de consumo desde que passou a ser vendido na rede, em 1968.

Ranking

– Nairóbi (Quênia); 133,8 minutos;

– Cairo (Egito): 101,2 minutos;

– Lagos (Nigéria): 99,8 minutos;

– Nova Delhi (Índia): 90,5 minutos;

– Mumbai (Índia): 88,1 minutos;

– Cidade do México (México): 86,8 minutos;

– Jacarta (Indonésia): 82,9 minutos;

– Istambul (Turquia): 66,5 minutos;

– Bogotá (Colômbia): 64,3 minutos;

– Manila (Filipinas): 61,9 minutos;

– Kiev (Ucrânia): 58 minutos.

Já entre as cidades em que os cidadãos locais gastam menos tempo para comprar um dos mais famosos sanduíches do planeta, lideram a lista:

– Hong Kong (China): 11,8 minutos;

– Taipei (Taiwan): 12 minutos;

– Tóquio (Japão): 12,2 minutos;

– Luxemburgo (Luxemburgo): 13,1 minutos;

– Auckland (Nova Zelândia): 13,3 minutos;

– Zurique (Suíça): 13,4 minutos;

– Los Angeles (EUA): 13,6 minutos;

– Miami (EUA): 13,9 minutos;

– Chicago (Estados Unidos): 14 minutos;

– Sidney (Austrália): 14,5 minutos.

iPhone X

O UBS também analisou o desempenho das cidades em relação ao trabalho necessário para comprar um aparelho iPhone X, top de linha dos smartphones da Apple. Nesse ranking, as cidades brasileiras ganham algumas colocações.

São Paulo fica na 52ª posição, exigindo 288,7 horas de trabalho, ou seja, cerca de 36 jornadas de oito horas para se obter o dinheiro necessário para adquirir o celular. O Rio de Janeiro, por sua vez, fica na 57ª posição, exigindo 316 horas (39,5 jornadas).

Em Zurique (Suíça), mais bem colocada no ranking, é preciso trabalhar 38,2 horas para comprar o aparelho, pouco mais do que cinco dias. Na outra ponta, a cidade do Cairo (Egito), última da lista, exige 1.062 horas de trabalho, ou 132,75 dias de quem quer adquirir o mesmo aparelho.

