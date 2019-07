O cabelo loiro de Marina Ruy Barbosa é peruca. O visual foi feito para a atriz estrelar uma campanha publicitária

O mistério do cabelo loiro da atriz Marina Ruy Barbosa, 24 anos, foi solucionado. A bela está usando uma peruca para viver uma agente secreta em um comercial da Renault. A campanha será lançada nesta sexta-feira (26).

O cabeleireiro Henrique Martins foi o responsável pela mudança da atriz. Para aparecer com os fios louros, Marina usou uma peruca “full lace” importada, que tem um aspecto bastante natural. “Ela é colada na cabeça e demora uns 20 minutos para aplicá-la. Essa peruca foi toda customizada para a Marina. E ficou bem especial o resultado”, conta Henrique.

O vídeo que ele publicou nas redes sociais dando a entender que se tratava de uma tintura é, na verdade, o momento da aplicação da peruca.

Na campanha publicitária, Marina interpreta uma espiã ao estilo série “La Femme Nikita”. Com muitas cenas de ação, a campanha mostra toda a missão da agente secreta, dando destaque para a sua fuga espetacular a bordo do novo Renault Stepway.

“Adorei o resultado. Foi uma mudança para um trabalho que ficou incrível. Até me animei e fiquei com vontade de fazer novas mudanças no visual”, afirma Marina.

Barbosa revelou o seu novo visual na segunda-feira (22) e deixou no ar se ela teria mesmo mudado a cor do cabelo. “Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?”, disse ela no Instagram.

Na Globo já foi regra que o cabelo ruivo de Marina Ruy Barbosa seria intocável. Por isso, ela nunca mudou de coloração, apenas o tipo de corte.

Faturamento alto

De acordo com o programa da RedeTv!, ‘A Tarde é Sua’, apresentado por Sonia Abrão, Neymar e Marina Ruy Barbosa levam uma bolada para suas contas bancárias a cada publipost [publicação paga no Instagram] que fazem em suas redes socais.

O jogador Neymar, um dos mais seguidos na rede social, dono de uma conta com mais de 120 milhões de usuários, arrecada cerca de U$ 722 mil por postagem, o equivale a aproximadamente R$ 2.745, convertido com o dólar a R$ 3,80. O valor em dólar foi divulgado pelo site Hugo Gloss, segundo a publicação foram analisados como critérios diversos fatores: entre eles, seguidores, engajamento com o público e frequência de postagens.

Outra celebridade que levou uma bolada para casa por uma “simples” propaganda foi a atriz da Globo, Marina Ruy Barbosa. A ruiva, ou ex-ruiva, mudou os tons de seus cabelos e surgiu platinada em suas redes sociais, a publicação gerou a maior polêmica e publicidade.

Acontece que tudo não passava de uma campanha, muito bem bolada, de marketing. O novo visual de Marina faz parte de uma campanha publicitária para a Renault, da qual a atriz é embaixadora. Segundo informações reveladas no A Tarde é Sua, a celebridade Marina faturou cerca de R$ 3 milhões para aparecer loira e estrelar a campanha.

