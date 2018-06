O café mais forte do mundo será enviado para a Estação Espacial Internacional

Considerado o café mais forte do mundo, o Death Wish Coffe (café do desejo de morte, na tradução literal), será enviado aos astronautas da ISS (Estação Espacial Internacional) nesta sexta-feira (29). O produto recebeu esse título por conter uma alta dose de cafeína e ter sabor mais intenso.

O fundador do Death Wish Coffee, Mike Brown, disse ter a ideia do envio principalmente pelo produto ser de preparo fácil. “Não poderíamos pensar em uma forma melhor de demonstrar a força de nosso café do que oferecer aos tripulantes da ISS uma mistura fácil de fazer e que vai deixá-los em pé”, conta o empresário.

A versão que será enviada ao espaço é liofizada, ou seja, o café é passado por um processo de desidratação para, então, ser congelado à vácuo. O produto também será embalado em um tipo de folha alumínio que já é usada pela Nasa (a agência espacial americana) para fornecer outras bebidas aos astronautas. Segundo a Death Wish Coffee, seu café conta com 200% a mais de cafeína do que as versões tradicionais.

Os cafés serão enviados na nave CRS-15 Dragon, da SpaceX, que partirá do Cabo Canaveral, na Flórida. A previsão de chegada dos pacotes em órbita é na segunda-feira, 2 de julho.

Café no espaço

Os astronautas têm acesso a cafés instantâneos desde novembro do ano 2000, quando a primeira tripulação entrou em residência na Estação Espacial Internacional. Atualmente, eles recebem misturas cafeinadas ou descafeinadas, além de cafés kona blend da marca Hula Girl nas versões com açúcar ou com creme em pó, ou com os dois produtos.

Em maio de 2015, a tripulação recebeu a sua primeira máquina de café ISSpresso, desenvolvida pela Lavazza and Argotec exclusivamente para fazer as bebidas na microgravidade.

Projeto brasileiro

No ano passado, a Nasa escolheu um projeto científico criado por estudantes brasileiros para ser experimentado na Estação Espacial Internacional. O escolhido, de autoria de estudantes de 12 a 13 anos de idade, que são alunos dos Colégio Âncora e Dante Alighieri (de São Paulo), produz “cimento espacial”, que usa plástico feito de cana-de-açúcar, visando o uso do material em construções espaciais do futuro.

O material será, então, enviado à ISS no lançamento da SpaceX que ocorre nesta sexta-feira, sendo trazido de volta à Terra depois de quatro a seis semanas para análise dos resultados. O grupo de alunos reuniu cerca de R$ 20 mil para garantir a viagem de uma das estudantes a Washington, nos EUA, para a apresentação do projeto.

A ideia é descobrir como a microgravidade afeta o processo de endurecimento do cimento mesclado com o plástico e água. Os estudantes acreditam que o material se comportará de maneira similar a como acontece na Terra e, caso seja isso mesmo, a Nasa pode ter em mãos um novo meio de fazer construções espaciais, de olho em missões exploratórias de longo prazo — como acontecerá em Marte, por exemplo.

Na ISS, o estudo será conduzido por um astronauta da agência espacial, simultaneamente à realização dos mesmos experimentos aqui na Terra. Então, quando o material levado ao espaço retornar, será possível comparar os resultados.

Deixe seu comentário: